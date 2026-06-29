La periodista uruguaya Majo Paiva habló por primera vez sobre el tenso episodio que protagonizó Marcelo Bielsa tras la eliminación de Uruguay del Mundial 2026 y aseguró que la reacción del entrenador argentino no la tomó por sorpresa. Según explicó, un hecho similar ya había ocurrido durante el debut de la Celeste frente a Arabia Saudita, aunque en aquella oportunidad no quedó registrado por las cámaras.

En declaraciones al programa El Partidazo de Cope, la cronista aclaró que los insultos del entrenador no estaban dirigidos hacia ella, sino al camarógrafo de la FIFA que preparaba la entrevista posterior al encuentro. "Con Arabia ya había pasado una situación parecida, solo que la cámara no estaba. Cuando terminó el partido y vi que había que hacer la nota, ya me imaginé que algo así podía suceder", relató.

Paiva también contó que, una vez finalizado el incidente, decidió disculparse con el camarógrafo, pese a no haber tenido ninguna responsabilidad en lo ocurrido. Explicó que sintió que correspondía hacerlo porque Bielsa representa a la selección uruguaya y consideró que debía dar la cara por la situación.

Según relató, el trabajador de la FIFA, que solo habla inglés, le respondió que comprendía la frustración por la eliminación del equipo, aunque dejó en claro que no compartía la manera en que el entrenador se dirigió hacia él. Además, le aclaró que en ningún momento la responsabilizó por el episodio.

La periodista también explicó cuál fue el detonante del enojo del técnico rosarino y minimizó la demora que precedió a la discusión. Afirmó que el camarógrafo apenas le pidió a Bielsa que retrocediera unos pasos para poder encuadrarlo correctamente antes de iniciar la entrevista y estimó que toda la espera no superó los 10 o 15 segundos. "Fue una situación muy simple", resumió.

El episodio se produjo en medio de un contexto de creciente tensión dentro de la selección uruguaya. Según informó el medio uruguayo El Espectador, antes del partido decisivo frente a España, referentes del plantel como Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte y Sergio Rochet mantuvieron una reunión privada con Bielsa para expresarle su preocupación por la intensidad de los entrenamientos y el desgaste físico que generaban.

De acuerdo con esa versión, los futbolistas también plantearon diferencias respecto del planteo táctico para enfrentar a España y propusieron disputar el encuentro con un bloque defensivo más bajo y apostar al contragolpe. Tras esa reunión, Bielsa convocó a todo el plantel y respondió durante aproximadamente 48 minutos, defendiendo sus decisiones y explicando su metodología de trabajo, en un intercambio que evidenció el clima de tensión que atraviesa el seleccionado uruguayo luego de su eliminación del Mundial.