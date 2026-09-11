La Policía Federal allanó la casa de un adolescente de 15 años en Quilmes luego de una alerta del FBI sobre mensajes en los que el menor habría hablado de preparar un posible ataque contra su colegio. El operativo permitió secuestrar dos teléfonos celulares y varios elementos tácticos que ahora serán sometidos a peritajes para determinar el alcance de la amenaza.

Entre los objetos encontrados había dos pares de guantes tácticos, un gorro tipo piluso camuflado, un pasamontañas con una calavera, otro pasamontañas camuflado y gafas negras de protección táctica. Sin embargo, uno de los principales datos que surgieron del procedimiento fue que en la vivienda no había armas de fuego ni municiones.

La alerta que activó la investigación

La investigación comenzó el 19 de agosto, cuando el agregado jurídico del FBI en la Embajada de Estados Unidos en Argentina informó a las autoridades locales sobre un usuario relacionado con mensajes que hablaban de un posible ataque escolar.

Según la información incorporada al expediente, el adolescente habría considerado concretar el supuesto ataque durante 2027, aunque también evaluaba la posibilidad de adelantarlo. En esas conversaciones fueron a través de ChatGPT, y habría mencionado la necesidad de conseguir determinada vestimenta y materiales para llevar adelante el plan.

A partir de esa información intervino la Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina, que realizó tareas de investigación digital, trabajo de campo y análisis de fuentes abiertas hasta identificar al sospechoso.

Los celulares serán claves

Los investigadores ahora deberán analizar el contenido de los dos celulares secuestrados y establecer si existe información relacionada con el supuesto ataque. También serán peritados los elementos encontrados durante el allanamiento.

La ausencia de armas y municiones en la vivienda será uno de los puntos que deberá ser evaluado por la Justicia para determinar qué grado de concreción tenía el supuesto plan y si los objetos encontrados estaban efectivamente vinculados con la amenaza.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de Quilmes, encabezada por el fiscal Walter Bruno. El allanamiento fue autorizado por el Juzgado de Garantías del Joven N°1, a cargo de la jueza Miriam Susana Alcolcel.

El adolescente y sus padres fueron citados a presentarse ante la fiscalía mientras continúa la investigación. El expediente fue caratulado como “intimidación pública” y la Justicia espera ahora los resultados de las pericias sobre los dispositivos y los demás elementos secuestrados.