Qué es Ceuta y por qué una ola migratoria desde Marruecos puso a la ciudad en alerta

Durante décadas, Ceuta fue apenas un pequeño punto en el mapa del norte de África. Sin embargo, la llegada masiva de migrantes desde Marruecos volvió a poner a esta ciudad española en el centro de la escena internacional y expuso una de las fronteras más particulares del mundo: un territorio europeo ubicado en el continente africano.

La magnitud de la crisis creció en pocas horas. Según estimaciones del Ministerio del Interior de España, alrededor de 50.000 personas ingresaron desde Marruecos, mientras que el presidente de Ceuta, Juan Vivas, elevó la cifra hasta las 60.000 personas, un número equivalente a cerca del 70% de la población habitual de la ciudad.

El último balance difundido por Associated Press indicó que al menos 41 personas murieron durante los intentos de cruce, principalmente en los ingresos por mar. Ante el colapso de los centros de recepción, España desplegó fuerzas militares y el presidente Pedro Sánchez viajó a la zona para supervisar el operativo.

Una ciudad española en territorio africano

Ceuta ocupa una península de apenas 18,5 kilómetros cuadrados sobre la costa norte de África, frente al estrecho de Gibraltar. Tiene alrededor de 84.000 habitantes y está rodeada por el mar Mediterráneo, salvo por la frontera terrestre que comparte con Marruecos.

Junto con Melilla, ubicada unos 400 kilómetros más al este, representa uno de los únicos accesos terrestres entre África y la Unión Europea.

Su vínculo con España tiene raíces históricas de varios siglos. En 1415 fue conquistada por Portugal durante su expansión marítima y, tras la unión de las coronas portuguesa y española en 1580, quedó vinculada a la monarquía hispánica.

Cuando Portugal recuperó su independencia en 1640, Ceuta decidió permanecer bajo soberanía española, una situación reconocida posteriormente mediante el Tratado de Lisboa de 1668. Desde 1995 cuenta con un Estatuto de Autonomía y una asamblea propia.

El conflicto de soberanía con Marruecos

La pertenencia de Ceuta a España continúa siendo cuestionada por Marruecos, que considera que la ciudad forma parte de su territorio histórico.

España sostiene, en cambio, que Ceuta y Melilla son parte integral de su territorio y que su soberanía se estableció antes de la creación del actual Estado marroquí.

La disputa forma parte de la compleja relación diplomática entre ambos países, aunque Marruecos nunca presentó ante Naciones Unidas una solicitud formal para incluir a Ceuta entre los territorios pendientes de descolonización.

Por su ubicación estratégica, la ciudad tiene una importancia que supera ampliamente su tamaño: quienes logran ingresar allí ya se encuentran dentro de territorio español y, por lo tanto, de la Unión Europea.

Una frontera reforzada y también marítima

La frontera entre Ceuta y Marruecos tiene aproximadamente 6,4 kilómetros y cuenta con un sistema de seguridad compuesto por vallas, caminos de patrullaje, cámaras y sensores de movimiento.

La barrera comenzó a reforzarse desde la década de 1990 y algunos sectores alcanzan hasta seis metros de altura, mientras que las zonas consideradas más vulnerables pueden llegar a los diez metros.

Sin embargo, los cruces no ocurren únicamente por tierra. Muchos migrantes intentan llegar a la ciudad bordeando los espigones fronterizos o nadando desde las costas marroquíes, principalmente en la zona del Tarajal.

Un fallo judicial que cambió el escenario

La presión migratoria aumentó luego de una resolución del Tribunal Supremo español que modificó el tratamiento de algunas devoluciones.

El fallo estableció que las devoluciones inmediatas no pueden aplicarse automáticamente a las personas interceptadas mientras intentan llegar a nado, una situación que, según autoridades de Ceuta, generó un nuevo escenario para la gestión fronteriza.

Desde España señalaron que redes dedicadas al tráfico de personas difundieron interpretaciones engañosas de la resolución y alentaron los cruces. Marruecos negó haber facilitado la salida masiva y también apuntó contra organizaciones criminales.

Un antecedente reciente ocurrió en mayo de 2021, cuando miles de personas ingresaron a Ceuta durante una crisis diplomática entre España y Marruecos.

España reforzó el operativo

Ante la emergencia, el Gobierno español desplegó efectivos y reforzó la atención en los centros de recepción. Sánchez recorrió la frontera del Tarajal acompañado por autoridades nacionales y encabezó reuniones con representantes de seguridad, Cruz Roja y responsables de los centros de acogida.

Además, España inició devoluciones coordinadas con Marruecos mientras avanzaban las tareas de identificación y registro.

La presencia de numerosos menores de edad sumó una dificultad adicional, debido a que requieren procedimientos especiales de protección.

La crisis volvió a mostrar la fragilidad de Ceuta: una pequeña ciudad situada en un punto estratégico entre Europa y África, donde convergen tensiones migratorias, políticas y diplomáticas que la transforman en uno de los principales focos fronterizos del continente.