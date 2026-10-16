Qué es de la vida de Gabriela Sabatini tras abandonar a Oriana y su familia

Gabriela Sabatini, Ova Sabatini, Oriana Sabatini y Catherine Fulop atraviesan una compleja trama que combina el deporte y los conflictos familiares. A los 56 años, la extenista argentina divide sus días entre Europa, Miami y Buenos Aires mientras practica ciclismo de larga distancia y participa en diversos eventos. Sin embargo, su distanciamiento con Ova Sabatini, Oriana Sabatini y Catherine Fulop sigue sin resolverse después de varios meses.

El pasado 8 de octubre en Madrid, Gabriela Sabatini reapareció públicamente junto a John McEnroe en el primer Masters de Tenis Inclusivo de la Fundación Sanitas. Durante el torneo de dobles, analizó el presente del circuito profesional e hizo mención a figuras actuales como Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. En sus declaraciones a Europa Press destacó la madurez de Alcaraz y valoró la tranquilidad de ambos para recuperarse de sus lesiones.

Fuera de la actividad deportiva, su vida personal registra una quiebre desde que no asistió al casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala en julio de 2024. En abril de este año, la joven cantante habló de la ruptura del vínculo afectivo y aseguró: “No hablamos más, pero no por decisión mía”. Tiempo después, la hija de Ova Sabatini remarcó que estaba dispuesta a compartir momentos con quienes quisieran formar parte de su rutina diaria.

En julio, tras el nacimiento de Gia, la hija de la pareja, Catherine Fulop explicó que el acontecimiento no logró modificar la distancia. La conductora señaló: “No quiero hablar de ella ni de eso porque no hubo ninguna señal”. De esa manera, Gabriela Sabatini continúa con su residencia principal en Zúrich y sus proyectos personales sin mostrar indicios de reconciliación con sus seres queridos.