Qué es de la vida de Martín, el hijo de Palito Ortega que estuvo internado

En mayo de 2026, Martín Ortega consolidó una etapa de notable estabilidad y bienestar emocional tras completar con éxito su proceso terapéutico. El primogénito de Ramón Palito Ortega y Evangelina Salazar, nacido en 1969, había permanecido alejado de la escena pública debido a un severo colapso en su salud ocurrido a finales de abril de 2025.

Aquel episodio crítico en su domicilio requirió la intervención del personal del SAME y derivó en una internación involuntaria dictada por la Justicia para garantizar su seguridad.

Durante casi 12 meses, el fotógrafo y asesor artístico debió permanecer en una clínica especializada para tratar un cuadro vinculado a la salud mental y las adicciones. A lo largo de este periodo, su evolución fue paulatina y contó con el respaldo diario de sus padres y sus cinco hermanos. Finalmente, tras lograr estabilizar su salud, el profesional decidió romper el hermetismo a través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 15 mil seguidores.

En un sentido descargo compartido en sus redes sociales, el integrante de la dinastía Ortega visibilizó su proceso personal con un mensaje de superación. El productor artístico expresó que "Durante mucho tiempo estuve luchando con una adicción que en el 2025 llegó a un punto crítico en el que tuve ir a rehabilitación, donde estuve casi 12 meses".

Además de agradecer el afecto de su entorno, cerró su mensaje con una reflexión de esperanza al manifestar que "Para los que estén pasando por una situación similar, quiero decirles que hay una forma de salir de las adicciones, que tomen la decisión o que se dejen ayudar. Se puede".

En la actualidad, Martín Ortega comenzó a retomar paulatinamente sus funciones de supervisión y asesoramiento artístico en la industria audiovisual. En este nuevo presente, el profesional se muestra enfocado en valorar las vivencias cotidianas, la naturaleza y su pasión por la fotografía. Manteniendo su histórico bajo perfil, disfruta del trabajo creativo y del acompañamiento de sus seres queridos en un entorno saludable y protegido.