Qué es el hamartoma pulmonar, la enfermedad que sufre Mirtha Legrand

Un hallazgo en los estudios médicos de la conductora de 99 años generó atención tras su ingreso al Sanatorio Mater Dei por un cuadro respiratorio bronquial. Durante los exámenes realizados, la tomografía difundida por Mercedes Ninci reveló la presencia de un "nódulo pulmonar de 14 milímetros en lóbulo superior derecho", una lesión benigna formada por la combinación desorganizada de tejidos autóctonos de la zona como cartílago, grasa, músculos o tejido conectivo. Este tipo de formación representa la variante más común entre los nódulos pulmonares de carácter no canceroso.

El informe técnico detalló que la lesión no registró cambios significativos respecto a un estudio previo realizado el pasado 13 de abril. Sobre esta condición, el médico Guillermo Capuya explicó en televisión que "se trata de una lesión benigna" que la presentadora ya tenía desde hace tiempo.

A su vez, el profesional remarcó "la importancia de realizar un seguimiento mediante estudios radiológicos cuando se detecta un nódulo pulmonar" y aclaró que "el tamaño del hallazgo no modificaba, en este caso, la situación de la conductora".

Estas estructuras se caracterizan por un crecimiento lento, permanecen localizadas y no se diseminan a otras partes del cuerpo. Por lo general no generan síntomas ni exigen intervenciones directas, salvo cuando alcanzan un tamaño que compromete estructuras cercanas.

Aunque la posibilidad de una transformación maligna resulta poco frecuente, los especialistas sugieren un monitoreo periódico con imágenes para evaluar que no existan modificaciones con el paso del tiempo.

El motivo que desencadenó la internación en habitación común de la diva no está vinculado con este hallazgo fortuito, sino con un cuadro que Capuya describió como "un cuadro infeccioso respiratorio". Mientras la paciente completa los estudios correspondientes y continúa el tratamiento pautado para su afección bronquial, el nódulo detectado se mantiene como una condición previa, conocida y bajo control profesional.