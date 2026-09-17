El secuestro de 52 kilos de MDMA de máxima pureza, considerado por las autoridades como el mayor decomiso de drogas sintéticas registrado en la Argentina, volvió a poner el foco sobre una sustancia conocida principalmente por su asociación con las pastillas de éxtasis.

MDMA es la sigla de 3,4-metilendioximetanfetamina, una droga sintética psicoactiva que actúa principalmente como estimulante, aunque también puede generar alteraciones en la percepción. La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) la describe como una sustancia capaz de producir euforia, aumento de la energía, sensación de cercanía emocional y modificaciones en la percepción del tiempo y de los estímulos.

La PFA secuestró 52 kilos de MDMA, la mayor incautación del país.

El MDMA suele encontrarse en pastillas o comprimidos comercializados como “éxtasis”, aunque también puede presentarse en polvo, cristales, cápsulas o líquido. El nombre “molly” suele utilizarse para referirse a presentaciones en polvo o cristal, aunque las autoridades advierten que los productos vendidos bajo esas denominaciones pueden contener otras sustancias además de MDMA.

¿Qué efectos produce el MDMA?

Entre sus efectos pueden aparecer un aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial, mayor actividad y energía, tensión muscular, náuseas, sudoración, escalofríos y apretamiento involuntario de los dientes. También puede generar alteraciones en la percepción, ansiedad, confusión y problemas para dormir.

Uno de los mayores riesgos aparece con dosis elevadas, ya que el MDMA puede afectar la capacidad del organismo para regular su temperatura. En casos graves puede provocar hipertermia y derivar en complicaciones renales, hepáticas o cardiovasculares e incluso causar la muerte.

Además, no todas las pastillas que se comercializan como éxtasis contienen exclusivamente MDMA. La DEA advierte que algunas muestras pueden estar mezcladas con metanfetamina, ketamina, cocaína, catinonas u otras sustancias, lo que incrementa la imprevisibilidad y los riesgos asociados al consumo.

El MDMA quedó nuevamente bajo la lupa después de que investigadores argentinos secuestraran 52 kilos de máxima pureza escondidos en un vehículo. Según la información oficial del operativo, con esa cantidad podían producirse cerca de un millón de pastillas de éxtasis, valuadas en aproximadamente $25.000 millones.