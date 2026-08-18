La muerte de Hayden Panettiere, reconocida por sus papeles en Héroes y Nashville, generó conmoción en Hollywood y abrió interrogantes sobre las circunstancias de su fallecimiento. La actriz murió el domingo 16 de agosto, a los 36 años, en un departamento de Greenville, Carolina del Sur.

En medio de la investigación, trascendió que en el lugar fue encontrado Narcan, un medicamento utilizado para revertir los efectos de una sobredosis de opioides. El hallazgo cobró relevancia luego de que el llamado al servicio de emergencias 911 hiciera referencia a una posible sobredosis y a un paro cardíaco.

Para qué sirve el Narcan

El Narcan es el nombre comercial de la naloxona, un medicamento que puede revertir temporalmente una sobredosis provocada por opioides. Su función es bloquear los efectos de estas sustancias sobre el organismo y puede ayudar a recuperar la respiración de una persona que sufrió una intoxicación.

Su presencia en el departamento de Panettiere, sin embargo, no demuestra por sí misma que la actriz haya muerto por una sobredosis. El medicamento puede encontrarse en hogares o ser utilizado ante una sospecha de intoxicación, por lo que el hallazgo forma parte de los elementos que analizan los investigadores.

Qué se sabe sobre la muerte de la actriz

Los servicios de emergencia llegaron al departamento después de recibir un llamado por una mujer que no respondía. Panettiere fue encontrada en paro cardíaco y los médicos realizaron maniobras de reanimación, pero finalmente confirmaron su muerte. No se detectaron indicios de un hecho criminal.

El 17 de agosto se realizó la autopsia, que no encontró signos de traumatismo que pudieran explicar el fallecimiento. Por el momento, tanto la causa como la manera de la muerte permanecen indeterminadas y se esperan estudios adicionales.

La investigación continúa mientras las autoridades aguardan los resultados toxicológicos y otros análisis que permitan establecer qué ocurrió con la actriz.

Una carrera marcada por grandes éxitos

Panettiere comenzó su carrera artística desde muy pequeña y alcanzó reconocimiento internacional como Claire Bennet en Héroes. También interpretó a Juliette Barnes en Nashville, papel por el que recibió dos nominaciones a los Globos de Oro.

En el cine participó, entre otras producciones, de la saga Scream. En 2026 había publicado además sus memorias, This Is Me: A Reckoning, donde habló sobre distintos momentos complejos de su vida y su carrera.

La actriz dejó una hija, Kaya, fruto de su relación con el exboxeador Wladimir Klitschko. La muerte de Panettiere ocurrió tres años después del fallecimiento de su hermano menor, Jansen Panettiere.