El histórico predio de la Fábrica Argentina de Aviones "Brigadier San Martín" (FAdeA), ubicado en la zona sudoeste de la capital provincial sobre la avenida Fuerza Aérea, se transformará este martes en el epicentro de la visita del papa León XIV a Córdoba.

Con más de 200 hectáreas de superficie, la icónica planta albergará en sus espacios abiertos un gigantesco altar para la Santa Misa programada a las 10:00, en un acontecimiento que prevé convocar a unos 800.000 fieles dentro de las parcelas delimitadas del complejo y rondar el millón de personas sumando sus inmediaciones.

Para la ocasión, el evento cuenta con un imponente despliegue que incluye 10.000 efectivos policiales, 3.000 baños químicos y más de 7.000 metros cuadrados de pantallas LED trasladadas desde distintos puntos del país para garantizar la transmisión.

El arribo del Pontífice a FAdeA está estimado para las 9:20 de la mañana, tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravella a las 9:00 procedente de Aeroparque.

Antes de oficiar la ceremonia junto a 100 obispos, 40 ministros litúrgicos y una delegación del Gobierno nacional encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, León XIV recorrerá los talleres y pistas del predio a bordo del papamóvil para bendecir a la multitud.

Cómo será la misa

La ceremonia religiosa está prevista para las 10 del martes. El Papa partirá a las 7.30 de Aeroparque y llegará a Córdoba a las 9, en un vuelo que aterrizará en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella. Desde allí se trasladará hacia FAdeA, donde se estima que arribará alrededor de las 9.20.

Antes del comienzo de la misa, León XIV recorrerá parte de las instalaciones a bordo del papamóvil para saludar y bendecir a los fieles que se congreguen en el lugar.

La celebración contará con la participación de unos 150 religiosos sobre el altar principal, entre ellos alrededor de 100 obispos y 40 ministros litúrgicos. También está prevista la presencia de una delegación del Gobierno nacional encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El operativo para recibir a la multitud contempla la participación de 10.000 efectivos policiales, además de la instalación de 3.000 baños químicos. A su vez, se desplegarán más de 7.000 metros cuadrados de pantallas LED para facilitar el seguimiento de la ceremonia desde distintos sectores del predio y sus alrededores. Parte de esos equipos serán trasladados desde otras localidades, entre ellas Bahía Blanca.

La organización apunta a garantizar que los peregrinos puedan seguir la misa tanto desde los espacios más cercanos al altar como desde los sectores periféricos del complejo industrial, que por un día dejará su actividad habitual para convertirse en el escenario de la principal celebración religiosa de la visita papal a Córdoba.

El origen del gigante aeronáutico

La elección de FAdeA sitúa en el plano internacional a uno de los establecimientos industriales más emblemáticos del desarrollo nacional. Fundada el 10 de octubre de 1927 como la Fábrica Militar de Aviones (FMA), fue la pionera del sector aeronáutico en toda América Latina.

Durante su etapa de mayor expansión en el siglo XX, la planta alcanzó proyección global con el diseño y producción de los míticos aviones a reacción Pulqui I y Pulqui II, llegando a emplear a más de 9.000 trabajadores y diversificando su manufactura hacia motores, hélices, automóviles, tractores y motocicletas, fortaleciendo el entramado metalúrgico de Córdoba.

Tras haber sido concesionada en 1995 a la firma estadounidense Lockheed Martin y reestatizada por el Estado nacional en 2009, la fábrica alberga hoy líneas activas de ensamblaje del entrenador militar IA-63 Pampa III y talleres de mantenimiento, reparación y modernización para aeronaves C-130 Hércules, P-3 Orion, IA-58 Pucará y helicópteros AB-206, además de fabricar aeropartes de exportación para el avión de transporte militar Embraer KC-390.

No obstante su peso histórico, la sede de la misa papal enfrenta un escenario productivo y económico complejo. Según datos presupuestarios, la empresa estatal prevé ingresos propios por $81.771 millones frente a gastos operativos de $110.495 millones, estimando un déficit de $6.750 millones aun tras recibir transferencias del Tesoro Nacional por $22.157 millones.

Paralelamente, el Sindicato de Trabajadores Aeronáuticos (STA) de Córdoba advirtió que la planta cuenta actualmente con 565 trabajadores y arrastra tres años sin negociaciones paritarias, al tiempo que reclama la reactivación de contratos de mantenimiento con las Fuerzas Armadas y la cancelación de una deuda con proveedores de 21 millones de dólares que mantiene paralizados diversos proyectos.