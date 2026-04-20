Científicos y organismos internacionales siguen de cerca la posible llegada de un fenómeno de El Niño hacia 2026, que en algunos escenarios podría alcanzar una intensidad excepcional, lo que popularmente se denomina “súper El Niño”. Este evento se caracteriza por un fuerte calentamiento de las aguas del océano Pacífico ecuatorial, que altera los patrones climáticos a escala global.

Aunque el término “súper El Niño” no es una categoría científica formal, se utiliza para describir episodios muy intensos, con anomalías térmicas superiores a los 2°C, que suelen generar fenómenos extremos como lluvias intensas, sequías, olas de calor e inundaciones en distintas partes del mundo.

Las proyecciones actuales indican que hay altas probabilidades de que El Niño se desarrolle entre mediados de 2026 y comienzos de 2027, aunque su intensidad todavía es incierta. En América Latina, los especialistas recomiendan prepararse ante posibles cambios significativos en el clima.

En el caso de Argentina, el fenómeno suele provocar un aumento de las lluvias en el centro y noreste del país, especialmente en primavera y verano. Esto puede derivar en tormentas más intensas, crecidas de ríos y riesgo de inundaciones, particularmente en provincias como Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.

Al mismo tiempo, en otras regiones del país pueden registrarse efectos diferentes, como períodos más cálidos o alteraciones en los ciclos productivos. En el noroeste, por ejemplo, puede haber menos lluvias, lo que genera contrastes climáticos dentro del territorio nacional.

Además, los modelos climáticos advierten que, si el fenómeno se fortalece, durante el verano 2026-2027 podrían registrarse excesos de precipitaciones en zonas agrícolas clave, con potencial impacto en la producción y la economía.

De esta manera, aunque aún no hay certezas sobre la magnitud del evento, el posible desarrollo de un El Niño intenso mantiene en alerta a especialistas y gobiernos, que ya evalúan medidas de prevención frente a un escenario de mayor variabilidad climática y eventos extremos.