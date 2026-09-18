Qué es la neumopatía, el cuadro por el que internaron a Mirtha Legrand

La salud de Mirtha Legrand volvió a generar preocupación este viernes 18 de septiembre. La conductora, de 99 años, fue internada nuevamente en el Sanatorio Mater Dei, apenas cinco días después de haber recibido el alta tras atravesar un cuadro respiratorio bronquial.

El centro médico difundió un nuevo parte en el que informó que Mirtha ingresó durante la tarde por presentar “un cuadro compatible con neumopatía” y permanecerá hospitalizada para realizar estudios, recibir tratamiento y continuar con los controles correspondientes.

El comunicado, firmado por el director médico del Mater Dei, Enrique Echagüe, no precisó qué tipo de neumopatía presenta la conductora ni indicó que se trate específicamente de una neumonía. En caso de que no haya cambios en su evolución, el próximo parte será difundido el lunes.

Qué es una neumopatía

El término neumopatía se utiliza de manera amplia para referirse a enfermedades o afecciones que comprometen los pulmones. Por ese motivo, la palabra por sí sola no permite determinar la causa, la gravedad ni el tratamiento que requiere una persona.

Las enfermedades pulmonares pueden responder a diferentes causas y comprometer de distinta manera la respiración y la capacidad del organismo para incorporar oxígeno. Por eso, los estudios médicos resultan fundamentales para identificar qué afección específica atraviesa cada paciente.

En el caso de Mirtha Legrand, hasta el momento el parte médico únicamente informó que presenta un cuadro “compatible con neumopatía”. No se comunicó públicamente un diagnóstico más específico.

La neumonía, por ejemplo, es una infección pulmonar y puede presentar síntomas como tos, fiebre, escalofríos, dolor de pecho y dificultad para respirar. En los adultos mayores puede requerir especial seguimiento médico, aunque no existe hasta ahora información oficial que indique que este sea el diagnóstico de la conductora.

Su segunda internación en septiembre

Mirtha había sido internada el pasado 7 de septiembre por un cuadro respiratorio bronquial. Permaneció varios días bajo atención médica y recibió el alta el domingo 13 para continuar la recuperación en su casa.

Su hija, Marcela Tinayre, había señalado esta semana que la conductora se encontraba mejor, aunque todavía mantenía una fuerte tos producto de la bronquitis.

Sin embargo, este viernes volvió a ingresar por la guardia del Mater Dei y quedó internada. Mientras avanzan los estudios, la familia pidió respeto por la salud de Mirtha y agradeció las muestras de preocupación recibidas.