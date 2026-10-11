El papa León XIV anunció que será operado este martes de un pequeño nódulo pulmonar detectado durante controles médicos recientes. La lesión mide tres milímetros y, según informó el Vaticano, se encuentra circunscripta y en una fase inicial.

El pontífice, de 71 años, comunicó la intervención al finalizar el rezo del Ángelus ante los fieles reunidos en el Vaticano. Explicó que los médicos le recomendaron extirpar el nódulo y que aceptó la indicación.

La operación se realizará en Roma y, de acuerdo con la información difundida por la Santa Sede, la internación posterior se extenderá durante aproximadamente siete días. Hasta el momento, tampoco se anunciaron modificaciones en la gira que León XIV tiene prevista por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre.

Qué se sabe del nódulo pulmonar

Un nódulo pulmonar es una pequeña lesión que puede tener diferentes causas y cuya presencia, por sí sola, no permite establecer un diagnóstico de cáncer. Su evaluación depende de características como el tamaño, la forma, los bordes, la densidad y la evolución en estudios realizados a lo largo del tiempo.

Los especialistas citados en el informe señalaron que las lesiones pequeñas suelen tener un pronóstico favorable, aunque remarcaron que no es posible determinar su naturaleza únicamente a partir de una imagen.

También se consideran los antecedentes médicos y respiratorios del paciente. La comparación con tomografías anteriores puede ayudar a determinar si el nódulo permanece estable o si presentó cambios.

Las lesiones pueden estar relacionadas con procesos benignos, como cicatrices o granulomas derivados de infecciones anteriores. También existen otras posibilidades, por lo que la conducta médica depende de las características particulares de cada caso.

Por qué decidieron extirparlo

La decisión de intervenir a León XIV se conoce pese al reducido tamaño de la lesión. Una especialista consultada señaló que tres milímetros representa una dimensión muy pequeña para una extirpación y consideró que el procedimiento podría responder a un criterio preventivo.

En determinados pacientes, los médicos pueden optar por controlar la evolución mediante estudios de imágenes, mientras que en otros casos se evalúan procedimientos adicionales o una intervención quirúrgica. La estrategia depende del riesgo estimado y de la información clínica disponible.

El Vaticano no informó hasta el momento qué técnica será utilizada durante la operación ni precisó la ubicación exacta del nódulo dentro del pulmón.

La atención médica del Papa

El procedimiento tendrá lugar en el Hospital Gemelli de Roma, uno de los principales centros médicos de Italia y un establecimiento que históricamente atendió a distintos pontífices.

La Santa Sede tampoco comunicó cambios en la agenda internacional de León XIV. El viaje previsto para noviembre contempla visitas a Uruguay, Argentina y Perú, aunque su realización quedará sujeta a la evolución del pontífice después de la intervención.