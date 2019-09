Qué fabricará Lacoste en la nueva línea que inaugurará Fernández

Este martes 1 de octubre llega a San Juan el candidato a presidente Alberto Fernández quien tendrá una nutrida agenda de actividades que incluye la inauguración de una línea de producción en la fábrica de ropa de la marca Lacoste.

Según publicó Infonegocios, la planta de Pocito se planteó el desafío de poder confeccionar camisas premium a US$ 16 la unidad. Hasta hace poco, una camisa premium de Lacoste “made in Argentina” no se fabricaba por menos de US$ 22. Reingeniería de procesos e incluyendo la devaluación ya confeccionan estas prendas a US$ 19.

Por eso la meta es llegar a los US$ 16 que pondrían a la planta de la marca en San Juan en un buen lugar dentro de las factorías mundiales del grupo suizo Maus Freres que es dueño de Lacoste, Tecnifibre, Aigle, Gant, entre otras marcas.

Cecilia Mascardi, CEO regional de Lacoste para Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú y Bolivia, explica que la empresa se organiza de una manera similar a algunas automotrices que privilegian derivar producción en sus centros industriales según la competitividad de acuerdo a la ecuación precio y calidad.

La planta de San Juan de Lacoste tiene 30 años y 270 empleados. Pasaron por diversas etapas: desde fabricar muchos productos distintos y fabricar a pedido de otras marcas, al presente donde se concentran casi exclusivamente en camisas, algún modelo de pantalón y poco más.

Hacer una camisa demanda un proceso con 30 pasos a cumplir. Esta reingeniería para poder completar el procedimiento permite exportar el 60% de su producción, algo que diferencia a la planta local con respecto a la marca a nivel mundial.