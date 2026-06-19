Qué futbolistas de la Selección contuvieron a Messi en medio de su escándalo

El capitán de la Selección Argentina experimentó momentos de profunda incomodidad en la concentración del Mundial 2026, luego de que se viralizara un rumor falso que aseguraba el fallecimiento de su progenitor, Jorge Messi. El episodio se originó a partir de una información errónea difundida por Florencia Peña en Luzu TV, un hecho que repercutió de inmediato tanto en el país como en el círculo íntimo del futbolista.

A pesar del revuelo mediático, la imagen externa del delantero se mantuvo bajo parámetros normales durante la última jornada de trabajo. El periodista Pablo Gravellone describió en Arriba Argentinos los detalles de la práctica del equipo nacional y explicó que "A Messi se lo vio bien contenido por el grupo, con sonrisas, entrenando con normalidad, tranquilo y enfocado en lo que viene, que es el partido contra Austria".

La actividad formal del conjunto albiceleste permitió un breve contacto con los medios de comunicación, donde no se percibieron rastros del malestar previo. El integrante de eltrece remarcó sobre esta situación que "Eso fue lo público que se vio en los 15 minutos de entrenamiento, que las cámaras lo pudieron tomar, como si nada hubiese pasado antes".

La procesión interna del jugador, no obstante, tuvo matices muy diferentes a la tranquilidad expuesta ante los reflectores. El cronista precisó que el delantero sufrió la evolución de los acontecimientos en la intimidad y manifestó que "Pero sabemos que no la pasó bien durante el momento que estaba circulando la fake news, por más que él sabía que era mentira. Leo, si algo sucede con el padre, va a ser el primero en enterarse, estando en el Mundial y lejos de su familia".

Ante este escenario adverso a la distancia, los futbolistas más experimentados de la delegación asumieron un rol fundamental para sostener anímicamente al líder del seleccionado. El informante deportivo señaló la relevancia de los defensores y mediocampistas en el búnker argentino al detallar que "Ahí empezó la red de contención del grupo, De Paul, Otamendi. Puertas adentro solo ellos saben cómo lo afectó a Messi".

El entorno del deportista solicitó prudencia y compromiso a los encargados de brindar información, mientras el afectado busca superar el trago amargo para concentrarse plenamente en el enfrentamiento ante Austria, en el marco de la competencia de la FIFA.