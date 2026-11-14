Las fuertes lluvias que afectaron a San Juan durante el viernes 13 de noviembre provocaron cortes de luz, caída de postes y daños en la red eléctrica de distintos departamentos. Ante esta situación, Naturgy San Juan difundió una serie de recomendaciones para prevenir accidentes y explicó cómo deben actuar los vecinos frente a cables caídos, calles inundadas o interrupciones del suministro.

La principal advertencia es no acercarse ni intentar manipular instalaciones eléctricas dañadas. Desde la distribuidora remarcaron que cualquier situación de riesgo eléctrico debe ser informada al 0800-666-3637, disponible las 24 horas, sin intentar resolver el problema por cuenta propia.

El temporal dejó un pico de 13.835 suministros interrumpidos en la provincia. Según el EPRE, a las 10 de este sábado 14 de noviembre todavía había 5.146 afectados, principalmente en Valle Fértil y Media Agua.

En Valle Fértil, Naturgy reforzó las tareas de reparación y dispuso generadores para abastecer provisoriamente servicios esenciales, como el hospital y el sistema de agua potable.

Qué hacer si encontrás cables caídos durante las lluvias

Una de las situaciones más peligrosas después de una tormenta es la presencia de cables eléctricos sobre calles, veredas o terrenos inundados.

Naturgy recomienda no tocarlos ni intentar retirarlos, incluso cuando aparentemente no tengan electricidad. También pidió mantener distancia de postes dañados, transformadores y otras instalaciones afectadas.

La empresa advirtió que no se debe caminar por áreas inundadas, ya que el agua podría estar electrificada o esconder cables desprendidos.

Ante estos casos, lo indicado es alejarse, advertir a otras personas para que no se acerquen y comunicar inmediatamente la situación a la distribuidora.

Cómo proteger los electrodomésticos durante un corte de luz

Otra de las recomendaciones de Naturgy es desconectar los electrodomésticos que no estén siendo utilizados, siempre que pueda hacerse sin entrar en contacto con agua o instalaciones dañadas.

Esta precaución busca reducir posibles inconvenientes ante alteraciones de tensión durante la interrupción y posterior restitución del servicio.

La empresa también aconseja no utilizar aparatos eléctricos estando descalzo o con calzado húmedo y evitar cualquier actividad con agua cerca de enchufes o equipos conectados.

Si un disyuntor interrumpe la electricidad, no debe anularse ni puentearse. En ese caso, corresponde solicitar la revisión de un electricista matriculado.

Dónde reclamar si se corta la luz en San Juan

Ante un corte de luz, baja tensión o una emergencia eléctrica, los usuarios pueden comunicarse con Naturgy San Juan al 0800-666-3637.

También pueden registrar su reclamo mediante la Oficina Virtual de la distribuidora o la aplicación Naturgy SJ OV, disponible para teléfonos celulares.

En Caucete, donde el servicio es prestado por DECSA, el número de emergencias es el 496-1784.

Los usuarios que no obtengan una respuesta satisfactoria también pueden acudir al EPRE, organismo encargado de controlar la prestación del servicio.

Qué hacer si un electrodoméstico se daña por el corte

Cuando una alteración del suministro provoca daños en un electrodoméstico, los usuarios pueden presentar un reclamo ante la distribuidora.

Naturgy solicita datos del titular, número de suministro e información del artefacto afectado, como marca, modelo y fecha del daño.

La empresa debe evaluar el reclamo y determinar si corresponde una reparación o un reintegro.

Además, el EPRE controla los tiempos de reposición del servicio. Si verifica incumplimientos contractuales, puede aplicar sanciones que se traducen en bonificaciones en las facturas de los usuarios afectados.

Estas compensaciones no son automáticas por cualquier interrupción, sino que dependen de las condiciones y responsabilidades determinadas en cada caso.