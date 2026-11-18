Google Chrome tiene una función que puede acortar la espera entre el momento en que tocás un enlace y el instante en que aparece la página. Se llama precarga de páginas y está disponible en Android y iPhone. El navegador identifica sitios que probablemente visites y empieza a descargar parte de su contenido mientras todavía estás en la página anterior.

La ventaja se nota cuando abrís uno de esos enlaces y Chrome ya tiene material listo para mostrar. Si elegís otro, la descarga anterior igualmente consumió datos. Por eso, además de saber dónde se activa la función, vale la pena revisar qué modalidad tiene elegida tu teléfono, sobre todo si navegás con un plan de pocos gigas.

Cómo activar la precarga de Chrome en Android

Abrí Google Chrome y tocá el menú de los tres puntos, junto a la barra de direcciones. Entrá en Configuración y después en Privacidad y seguridad. Tocá Precargar páginas y revisá qué opción está seleccionada.

La precarga estándar prepara algunas de las páginas que Chrome estima que vas a visitar. La extendida lo hace con mayor frecuencia, lo que aumenta la posibilidad de que el próximo enlace esté listo al tocarlo. También puede descargar más contenido que después quede sin usar.

Si la opción estándar ya aparece marcada, la función está activa. Desde esa misma pantalla podés pasar a la extendida o desactivar la precarga si preferís ahorrar datos móviles.

Dónde está la opción en iPhone

Abrí Chrome, tocá los tres puntos y entrá en Configuración. Seleccioná Ancho de banda y después Precargar páginas web. Elegí cuándo querés que el navegador adelante las descargas y tocá Listo.

En el iPhone podés limitar la precarga a las conexiones wifi. Es una opción práctica si en casa querés que los enlaces abran antes y, al salir, preferís conservar los gigas de tu plan. La elección afecta las descargas anticipadas. Cuando toques un enlace con datos móviles, la página se abrirá como de costumbre.

Cuándo se nota la diferencia

El ahorro está en empezar antes. Si Chrome anticipa que vas a abrir una noticia y ya descargó parte de la página, queda menos por pedirle al sitio cuando la seleccionás. La velocidad de tu conexión sigue siendo la misma y el tiempo que ganás varía de una página a otra.

También importa qué parte de la navegación resulta lenta. Si el texto aparece enseguida pero la página se traba al desplazarte por una galería de fotos o al reproducir un video, el teléfono todavía tiene que procesar ese contenido. En ese caso, adelantar la descarga puede cambiar poco la experiencia.

Para los celulares que responden con lentitud incluso al pasar de una página a otra, Google también aconseja actualizar Chrome y cerrar las pestañas inactivas. Podés revisarlas desde el selector de pestañas y conservar las que todavía necesitás. Así liberás recursos del teléfono, mientras que la precarga actúa sobre la espera al abrir el siguiente enlace.