Qué hacer y cómo reclamar ante cortes de luz por Viento Zonda en San Juan

Ante la alerta por viento Zonda prevista para este miércoles en San Juan, Naturgy San Juan recordó a sus usuarios cuáles son los canales oficiales para realizar reclamos ante interrupciones del servicio o informar situaciones que puedan representar un peligro.

Desde la distribuidora remarcaron la importancia de utilizar las vías de comunicación habilitadas. De esta manera, cada reclamo queda registrado y permite activar los mecanismos de atención correspondientes.

Los usuarios pueden comunicarse al 0800 666 3637, utilizar la Oficina Virtual de Naturgy San Juan o realizar el trámite desde la aplicación móvil Naturgy SJ OV, disponible para dispositivos con iOS y Android.

Los canales habilitados

Para realizar un reclamo por una interrupción del servicio o reportar una situación de peligro, los usuarios cuentan con tres alternativas oficiales.

El canal telefónico es el 0800 666 3637. También se puede ingresar a la Oficina Virtual de la empresa o utilizar la aplicación Naturgy SJ OV desde el celular.

La distribuidora también difundió un video instructivo para explicar cómo realizar un reclamo a través de la Oficina Virtual, con el objetivo de facilitar el trámite a los usuarios.

Qué hacer durante el viento Zonda

Además de recordar los canales de atención, Naturgy San Juan difundió una serie de recomendaciones para reducir los riesgos durante la presencia de viento Zonda.

Entre las principales medidas se encuentra mantener puertas y ventanas cerradas y evitar salir del hogar si no es necesario. También se recomienda desconectar los artefactos eléctricos que no estén siendo utilizados.

En caso de encontrar cables caídos, postes o transformadores afectados, no se deben manipular ni tocar, debido al riesgo eléctrico que pueden representar.

Por otra parte, la empresa pidió evitar encender fuego en espacios abiertos, especialmente durante jornadas con condiciones meteorológicas adversas.

Priorizar la seguridad

Ante cualquier situación de riesgo vinculada al servicio eléctrico, la recomendación es mantener distancia de los elementos que puedan representar un peligro y realizar el reporte mediante los canales oficiales de Naturgy San Juan.

La utilización de estas vías permite que la empresa registre cada reclamo y pueda activar el procedimiento de atención correspondiente frente a una eventual interrupción o emergencia.