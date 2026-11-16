La histórica camiseta "10" de la Selección argentina quedará vacante y ningún jugador la utilizará hasta que sea reglamentariamente obligatorio, según confirmó el director técnico Lionel Scaloni, de la "Albiceleste" tras el retiro definitivo de Lionel Messi.

Consultado sobre el destino del mítico dorsal que el capitán defendió durante más de dos décadas, el técnico campeón del mundo fue tajante respecto a la postura del cuerpo técnico en el corto plazo: “En este partido no se la vamos a dar a nadie. No tenemos pensado a quién dársela hasta que no sea obligatoria. Y cuando sea obligatoria ya veremos a quién se la damos”.

Lejos de tomarlo como una urgencia inmediata, Scaloni explicó que la elección del próximo dueño de la "10" responde a un proyecto a largo plazo y dejó una pista contundente sobre el perfil del futuro heredero. “No es algo que me preocupe, o que sea especialmente importante. Sí es verdad que el día que decidamos, será para siempre”, aseguró el DT, dando a entender que el elegido será un futbolista joven con proyección para sostener el número durante muchos años.

En esa misma línea, el entrenador profundizó los motivos por los cuales prefieren evitar la rotación del dorsal en los amistosos o compromisos venideros: “No queremos andar dando la 10 a distintos jugadores, eso es un poco la idea. Hay partidos para analizar, para ver y cuando decidamos esperemos que sea el jugador que se la pueda quedar”.

Aunque Scaloni evitó mencionar candidatos propios, la condición de que sea una apuesta "para siempre" apunta directamente a las joyas más jóvenes del plantel actual, entre las que aparecen nombres como Franco Mastantuono (19), Nico Paz (22), Leonel Flores (19) o Gianluca Prestianni (20).

Más allá de la cuestión numérica, el técnico también abrió su costado más reflexivo al analizar lo que significa afrontar esta nueva etapa sin la presencia de Lionel Messi, luego de más de 20 años de historia compartida con el seleccionado mayor. “Es difícil dar una lista sin que él esté, pero bueno, hay que ir acostumbrándose. El hincha también: saber que no va a estar y todo lo que él generaba”, admitió con sinceridad ante los medios.

Sin embargo, Scaloni dejó en claro que el equipo debe mirar hacia adelante para sostener la identidad futbolística que caracterizó al ciclo: “Pero el fútbol sigue, Argentina sigue, y nuestro trabajo será intentar llegar a esa manera de jugar cuando él estaba, aunque es difícil”.

Por último, el entrenador fue consultado sobre si mantuvo algún contacto con el astro rosarino luego de haber confirmado su propia renovación de contrato al frente de la Selección argentina, a lo que respondió sin rodeos: “No hablé, espero que esté contento de que pueda seguir”.