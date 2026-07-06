"¿Qué haremos cuando Messi se retire?", la increíble pregunta de The New York Times

El impacto global que genera Lionel Messi no conoce de fronteras territoriales ni de barreras culturales. En plena disputa de la Copa Mundial de 2026, la influencia de la leyenda del fútbol argentino ha vuelto a sacudir las estructuras de la prensa internacional de manera definitiva.

Esta vez, el prestigioso periódico estadounidense The New York Times también cayó rendido ante la magnitud del futbolista de 39 años. Mediante una profunda y emotiva crónica, el periodista Sam Anderson retrató la locura desatada en Texas y otras ciudades de su país durante la fase de grupos del torneo mundialista, llegando a afirmar de manera tajante que el astro argentino lleva ya "20 años reinando en el fútbol mundial, como una especie de dictador tímido y benevolente".

La presencia de Messi en el campo se transformó en un acontecimiento que trasciende por completo lo estrictamente deportivo. Miles de aficionados de todas las edades inundaron la ciudad de Dallas portando la mítica camiseta albiceleste con el número diez, evidenciando una fidelidad absoluta e inigualable que llamó poderosamente la atención del medio neoyorquino.

El nombre de Messi en las calles de EE. UU.

El cronista de The New York Times describió la impactante uniformidad visual de las multitudes en las calles norteamericanas, asimilando de forma directa la devoción que genera el capitán argentino con una religión moderna. De acuerdo con sus propias palabras textualmente publicadas, Anderson descubrió que "el impulso de seguir a Messi era en sí mismo una especie de religión", transformando el viaje en una peregrinación.

En los hoteles, estadios y espacios culturales emblemáticos de Dallas, los fanáticos se agruparon masivamente bajo el mismo estandarte. El fenómeno social diluyó las nacionalidades de origen de los asistentes, quienes se unieron únicamente con el propósito de atestiguar los últimos destellos del atacante. El cronista del diario reconoció con asombro: "Nos habíamos unido a una secta: la secta del Messi Infinito".

La Home de The New York Times elogiando a Messi.

"A pesar de sus pasos cortos y un ritmo de juego pausado debido a los años, la efectividad del diez permanece totalmente intacta", agregó. El periodista relató en el medio internacional que le fascina ver "su forma de caminar", describiendo con gracia que "se pasa la mayor parte del tiempo en la cancha simplemente paseando como un jubilado", mientras analiza sigilosamente las debilidades del rival.

Durante el encuentro frente a Austria, tras un penal fallado, "la deidad futbolística" apareció para sentenciar la jornada con su pierna izquierda. Al concretarse la anotación, el periodista de la gran manzana describió que "el estadio estalló en ese tipo de alegría incoherente, que hace sacudir el cuerpo y la cabeza y que rara vez se vive, cuando la realidad se supera a sí misma".

El legado interminable de Messi

El artículo del periódico estadounidense reflexiona con marcada nostalgia sobre la inminente orfandad que sufrirá el fútbol cuando el ídolo decida retirarse. El pánico ante su ausencia definitiva se apoderó de los hinchas que gastaron fortunas con tal de presenciar el evento de la vida real, sabiendo perfectamente que estaban "presenciando el final de algo".

La nostalgia se mezcla con recuerdos familiares compartidos a través de consolas de videojuegos y entrenamientos infantiles en patios hogareños. El cronista del prestigioso diario asume con profunda preocupación la gran encrucijada del futuro de la disciplina, planteándose textualmente la siguiente pregunta: "¿Y qué haremos cuando Messi se haya ido?".

Frente a Jordania, ingresando desde el banco de suplentes en el segundo tiempo, Messi volvió a convertir un excelso gol de tiro libre. Ese tanto sirvió como confirmación absoluta para la prensa norteamericana, llevándola a concluir con total certeza que el mítico capitán argentino "nunca se irá" de la memoria popular.

El fenómeno del diez trasciende los goles históricos, instalándose con fuerza en la memoria emocional de la sociedad mundial. De este modo, la gran leyenda del balompié ya se aseguró la eternidad dentro de la cultura popular contemporánea, pues tal como remató Anderson en su escrito, el astro argentino "se ha grabado demasiado profundamente en el inconsciente colectivo".