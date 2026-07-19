Qué le dan a Argentina los cambios que hizo Scaloni para la final

Lionel Scaloni despejó las dudas y confirmó el equipo que enfrentará este domingo a España en la final del Mundial 2026. Más allá de los nombres, las dos modificaciones respecto del último partido muestran con claridad qué pretende el entrenador para disputar el encuentro más importante del torneo: recuperar intensidad en el mediocampo y reforzar la solidez defensiva.

El regreso de Rodrigo De Paul aparece como la variante más significativa. El volante volverá a integrar el once inicial después de haber comenzado la semifinal ante Inglaterra en el banco de suplentes. Su ingreso en ese encuentro cambió el desarrollo del partido, aportando presión alta, recuperación de la pelota y mayor conexión entre la mitad de la cancha y el ataque.

Con De Paul desde el arranque, Argentina gana un futbolista capaz de sostener el ritmo del equipo durante los 90 minutos, acompañar a Enzo Fernández y Alexis Mac Allister en la recuperación y, al mismo tiempo, liberar a Lionel Messi para que reciba el balón en posiciones más favorables. Su despliegue también resulta clave para cubrir los espacios que deja el capitán cuando el equipo pierde la posesión.

La otra modificación estará en el lateral derecho, donde Gonzalo Montiel reemplazará a Nahuel Molina. La decisión apunta a darle mayor firmeza defensiva a un sector que deberá controlar los constantes ataques de España por las bandas. Además de su capacidad para marcar, Montiel aporta experiencia en partidos decisivos y una personalidad que ya demostró en definiciones importantes con la camiseta argentina.

Con estas variantes, Scaloni mantiene la base del equipo que llegó hasta la final, pero introduce dos piezas que fortalecen aspectos específicos del funcionamiento colectivo. La intención es equilibrar el mediocampo, proteger mejor la última línea y sostener la intensidad durante todo el partido.

La formación confirmada será con Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez. Un equipo que combina experiencia, equilibrio y jerarquía con el objetivo de conquistar la cuarta estrella frente a una España que llega en un gran momento futbolístico.