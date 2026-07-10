Qué le decía Ricardo Fort a sus hijos sobre "sus novias falsas"

Marta Fort se encuentra actualmente en la ciudad de Miami para realizar la cobertura del Mundial 2026 a través de la plataforma Blender. En este contexto, la joven influencer mantuvo una conversación distendida con Tomás Mazza donde profundizó sobre el vínculo con su padre, Ricardo Fort, quien falleció en el año 2013. Durante el encuentro, se refirió a la forma en que se abordaba la intimidad dentro de su hogar y cómo se construía la imagen pública del empresario frente a las cámaras de televisión.

A pesar de las figuras femeninas que solían acompañar al mediático, como Virginia Gallardo, Erika Mitdank, Claudia Ciardone o Violeta Lo Re, Marta aseguró que la orientación sexual de su progenitor nunca fue un secreto para ella o su hermano Felipe.

Sobre este punto, la joven afirmó que "Mi papá siempre fue gay" y agregó que en su crianza "Supimos primero lo que era una pareja homosexual que una hetero". Estas dinámicas se vivieron con total naturalidad desde sus primeros años de vida, incluyendo explicaciones claras desde el jardín de infantes sobre su origen por gestación subrogada y la ausencia de una madre.

La influencer remarcó que la presencia de parejas del mismo sexo en la vida cotidiana del empresario fue constante y honesta. En sus palabras, "La pareja gay de mi papá nunca fue un invento para nosotros".

Por el contrario, las relaciones que se mostraban en los medios de comunicación tenían un objetivo puramente publicitario para alimentar el personaje que Fort presentaba ante la audiencia y manejar la ambigüedad que rodeaba a los rumores de la época.

Respecto a las mujeres que el público conocía como sus novias, Marta fue contundente al definir que "Era una estrategia de exposición mediática". Según su testimonio, estas figuras nunca fueron presentadas como parejas en el ámbito privado de la familia.

La joven detalló que su padre "Contrataba chicas para, literalmente, darse un pico en cámara" con el fin de generar impacto en la prensa, mientras que al concluir sus compromisos laborales regresaba al hogar para compartir el tiempo con su verdadera pareja de aquel entonces.