Francia derrotó 1 a 0 a Paraguay y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026, pero más allá del resultado, uno de los momentos que más repercusión generó fue el insólito diálogo que protagonizaron Kylian Mbappé y el defensor paraguayo Juan José Cáceres en medio de un partido cargado de tensión.

El encuentro, correspondiente a los octavos de final, estuvo marcado por las fricciones, las discusiones entre los futbolistas y varias polémicas. Mbappé, autor del único gol del partido mediante un penal, mantuvo constantes cruces con los jugadores dirigidos por Gustavo Alfaro y posteriormente cuestionó el estilo de juego del seleccionado sudamericano.

Uno de los enfrentamientos más llamativos fue el que sostuvo con Cáceres, exdefensor de Racing y Lanús, quien luego del encuentro contó detalles de la conversación que mantuvieron sobre el campo de juego.

Durante una entrevista con TyC Sports, el periodista Ariel Schvartzbard le recordó que había tenido la difícil misión de controlar al delantero del Real Madrid. "Ya habías anulado a Vinicius y hoy te tocaba Mbappé, que por momentos se te iba por el medio y tuviste un par de cruces tremendos", le comentó.

Entre risas, el lateral explicó que intentó frenar al delantero francés cada vez que pudo. "Por suerte jugaba más en el centro que por mi lado, pero le tenía que meter porque sino se me iba", respondió.

Sin embargo, el momento más llamativo llegó cuando reveló la frase que Mbappé le dijo en medio de uno de esos encontronazos. "Me dijo: '¿Me querés dar un beso?'", contó el defensor paraguayo.

Lejos de quedarse callado, Cáceres aseguró que respondió con humor. "'Y bueno, ya que estamos…', le dije", relató entre risas, una respuesta que rápidamente se viralizó en las redes sociales por el tono distendido con el que recordó el episodio.

Más allá de la anécdota, el futbolista también se refirió a las declaraciones posteriores de Mbappé, quien habría señalado que Paraguay disputó un partido demasiado brusco. "Un colega tuyo dijo que recién Mbappé salió a hablar y dijo que jugamos un partido sucio, pero nosotros hicimos lo nuestro", concluyó Cáceres, defendiendo el planteo del equipo paraguayo pese a la eliminación del Mundial.