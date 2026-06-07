El debut de Tomás Aranda con la Selección argentina dejó una imagen que rápidamente llamó la atención de los hinchas. En medio del amistoso ante Honduras, Lionel Scaloni se acercó al joven mediocampista y le hizo un gesto que despertó curiosidad entre quienes seguían el encuentro.

Tras el partido, el entrenador argentino explicó qué había ocurrido y reveló que le pidió al futbolista que se quitara un accesorio que llevaba puesto durante el encuentro. Con una mezcla de seriedad y humor, Scaloni le llamó la atención para que cumpliera con las normas establecidas para los jugadores dentro del campo de juego.

Aranda, una de las grandes apariciones de Boca Juniors en la temporada, atraviesa un crecimiento meteórico en su carrera. El volante ofensivo, nacido en 2007, se ganó un lugar entre las promesas más destacadas del fútbol argentino y su rendimiento lo llevó a ser considerado por el cuerpo técnico de la Albiceleste.

La presentación del juvenil se produjo en el amistoso que Argentina disputó como preparación para el Mundial 2026. Scaloni aprovechó el encuentro para observar variantes y darles minutos a varios futbolistas jóvenes, en un contexto marcado por algunas ausencias y la necesidad de ampliar las opciones del plantel.

Más allá de la anécdota, el entrenador destacó la personalidad del mediocampista y el valor de sumar experiencia internacional en un plantel repleto de figuras. El episodio quedó como una curiosidad de una noche que Aranda difícilmente olvidará, ya que significó su estreno con la camiseta de la Selección mayor.

Mientras Argentina continúa su preparación para el debut mundialista, el joven volante suma un paso trascendental en su carrera. Entre consejos, correcciones y aprendizaje, el estreno bajo las órdenes de Scaloni le dejó una experiencia que seguramente recordará durante mucho tiempo.