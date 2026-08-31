El uso de protector solar para cuidar la piel es una recomendación ampliamente conocida, pero los ojos suelen quedar relegados cuando se habla de los efectos de la exposición al sol. Sin embargo, la radiación ultravioleta (UV) también puede provocar lesiones oculares, tanto inmediatas como acumulativas.

La oftalmóloga Nicole Bajic, especialista de Cleveland Clinic, advirtió que los rayos UV pueden afectar la superficie ocular y los tejidos que rodean los ojos. Uno de los problemas que puede aparecer a corto plazo es la fotoqueratitis, una afección que puede compararse con una “quemadura solar” del ojo.

Este cuadro puede comprometer la conjuntiva, el tejido transparente que recubre la parte blanca del ojo, o la córnea, que protege la zona delantera del globo ocular. Entre sus síntomas se encuentran la sensación de arenilla, ardor, visión borrosa y una mayor sensibilidad a la luz.

El riesgo no aparece únicamente durante largas jornadas bajo el sol. La radiación ultravioleta puede reflejarse sobre superficies como el agua, la arena, el pavimento, la nieve y el hielo, por lo que también existe exposición durante actividades cotidianas al aire libre, en la montaña e incluso durante los días luminosos de invierno.

Un daño que puede pasar inadvertido

Uno de los principales problemas es que la exposición a los rayos UV no siempre genera dolor o síntomas inmediatos. Esa ausencia de señales puede llevar a subestimar el riesgo y dejar de lado medidas de prevención.

Además de las lesiones que pueden manifestarse en poco tiempo, la exposición solar reiterada puede generar efectos que se acumulan con el paso de los años.

Por este motivo, los especialistas recomiendan incorporar la protección ocular como parte de los cuidados habituales frente al sol y no limitarla exclusivamente al verano o a los días de playa.

Cómo proteger los ojos del sol

Los anteojos de sol constituyen una de las principales barreras frente a la radiación ultravioleta. También pueden complementarse con sombreros de ala ancha para disminuir la cantidad de radiación que alcanza directamente los ojos.

La recomendación cobra importancia durante todo el año, ya que la exposición a los rayos UV puede producirse independientemente de la estación o de la temperatura.

Así como proteger la piel se convirtió en un hábito frente al sol, el cuidado de los ojos también debería formar parte de la rutina. La ausencia de molestias inmediatas no significa necesariamente que la radiación no esté produciendo efectos.