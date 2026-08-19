Abrir una red social para mirar un solo video y terminar pasando de uno a otro durante mucho más tiempo del previsto es una experiencia cada vez más habitual. Una investigación científica encontró una posible explicación: cuando el contenido resulta atractivo, disminuye la actividad de regiones cerebrales relacionadas con el control de los impulsos, la atención y la toma de decisiones.

El estudio reunió a 56 adultos jóvenes, quienes observaron videos cortos mientras eran sometidos a una resonancia magnética funcional. Los participantes podían pasar aquellos contenidos que no les interesaban o mirarlos hasta el final, lo que permitió comparar la respuesta cerebral ante diferentes estímulos.

Los investigadores pusieron especialmente el foco en dos regiones: el córtex cingulado anterior dorsal (dACC) y la corteza prefrontal dorsolateral (dlPFC).

La primera interviene, entre otras funciones, en la detección de conflictos, la toma de decisiones y la evaluación del esfuerzo. La segunda participa en procesos relacionados con la planificación, la regulación de la atención y el control de los impulsos.

Por qué cuesta dejar de mirar videos

Cuando los participantes encontraban un video especialmente entretenido, ambas regiones mostraban una reducción de su actividad. Esto sugiere que el cerebro necesita ejercer menos control consciente y entra en una suerte de funcionamiento más automático mientras disfruta del contenido.

Ese mecanismo podría ayudar a comprender por qué resulta tan sencillo continuar deslizando la pantalla. Al disminuir momentáneamente la participación de las áreas vinculadas con el autocontrol, puede ser más difícil tomar la decisión consciente de detenerse y cambiar de actividad.

Sin embargo, los resultados no significan que mirar algunos videos “apague” o dañe permanentemente el cerebro. La investigación describe cambios en la actividad cerebral durante la exposición y los propios especialistas advierten que todavía es necesario estudiar cuáles pueden ser las consecuencias a largo plazo.

Otros trabajos recientes también encontraron asociaciones entre un consumo elevado de videos cortos y dificultades relacionadas con la atención, el autocontrol y la memoria. Una revisión científica publicada en 2026, que reunió 42 estudios y más de 46.000 participantes jóvenes, encontró que el uso intensivo y desestructurado se asociaba con mayores niveles de inatención e impulsividad y menor autorregulación. Sin embargo, la mayoría de los estudios analizados eran observacionales, por lo que no permiten establecer por sí solos una relación directa de causa y efecto.

El papel del autocontrol

La investigación también analizó neurotransmisores como el glutamato y el GABA para determinar si la química cerebral podía influir en la respuesta individual frente a los videos.

Los resultados mostraron diferencias entre los participantes, lo que podría explicar por qué algunas personas tienen mayor facilidad que otras para controlar el tiempo que pasan frente a este tipo de contenidos.

Los hallazgos aportan así nuevas pistas sobre un hábito incorporado a la vida cotidiana de millones de personas. El desafío ahora será determinar qué efectos puede tener la exposición frecuente y prolongada y hasta qué punto puede repercutir en actividades que requieren concentración, planificación y control de los impulsos.