Luis Ventura fue internado de urgencia el viernes 27 de noviembre en el Sanatorio La Trinidad tras descompensarse camino al aeropuerto de Ezeiza. El periodista y presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) tenía previsto volar a Miami para asistir a los Martín Fierro Latino. Tras el episodio, suspendió el viaje.

Su colega Nicolás Peralta, también integrante de Aptra, informó que Ventura había sufrido un pico de presión. El propio conductor señaló después que le habían hecho estudios y que estaba a la espera de los resultados. Esa fue la última información pública que aportó sobre su salud tras el ingreso al sanatorio.

Del programa de radio al sanatorio

Ventura había hecho su programa habitual en Radio Del Plata antes de emprender el viaje al aeropuerto. Según reconstruyó Peralta, su socio Daniel Gómez Rinaldi pasó a buscarlo a la salida de la emisora para llevarlo a Ezeiza. El malestar se agravó durante el trayecto y la agenda del periodista cambió antes de que pudiera tomar el vuelo.

Durante la mañana, Ventura también había ido a grabar Secretos Verdaderos. Según el relato de la productora del ciclo, Alicia Pedrelli, el conductor ya se sentía mal a esa hora. Entre la grabación y el traslado a Ezeiza, continuó con su jornada de radio antes de que la descompensación motivara su ingreso a La Trinidad.

Peralta contó que a Ventura lo había notado muy cansado desde su regreso de Uruguay, donde había participado de otra entrega de los Martín Fierro la semana anterior. También mencionó la acumulación de compromisos de trabajo en esos días. El pico de presión fue el dato que comunicó su colega, mientras que Ventura centró su actualización en los exámenes que todavía aguardaba.

Qué se sabe sobre su estado de salud

Al informar la internación, Peralta dijo que Ventura se encontraba bien y confirmó que había desistido de viajar. La descripción se conoció mientras el periodista seguía bajo atención médica. Los detalles de los estudios y su evolución quedaban pendientes de una actualización.

Su agenda en Aptra incluía otras dos entregas de premios después del viaje a Miami. Peralta mencionó los Martín Fierro de Salud y los de Danza, previstos para los días siguientes. Por el momento, el cambio confirmado por su colega fue la cancelación del viaje a Estados Unidos.

Los Martín Fierro Latino mantienen su fecha en Miami

La ceremonia está programada para el domingo 29 de noviembre en el hotel JW Marriott de Brickell, en Miami. Será la cuarta edición de los Martín Fierro Latino, una distinción que Aptra organiza junto a Sur Digital Corporation para reconocer a figuras y producciones en español de América Latina y Estados Unidos.

Los premios incluyen trabajos de televisión, radio, teatro y streaming. La entrega forma parte de la edición internacional del galardón argentino que se realiza en Miami desde 2023. Ventura iba a acompañar a la delegación de Aptra en su carácter de presidente de la entidad.

La transmisión oficial está prevista desde las 19 de Miami, las 21 en la Argentina, con la alfombra roja. La ceremonia comenzará una hora después y tendrá la conducción de Ronen Suarc y Ana Sol Romero. Se podrá seguir en línea a través de SAM TV Miami y del sitio del evento.