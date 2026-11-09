El discurso del papa León XIV en Argentina, pronunciado el 8 de noviembre en el Palacio Libertad, dejó definiciones sobre el trabajo, la economía, la educación, la desigualdad y la responsabilidad de quienes ejercen el poder. Sus planteos no constituyen ideas aisladas, sino que se inscriben en una tradición de pensamiento que la Iglesia Católica desarrolló durante más de un siglo a través de su Doctrina Social.

Una de las frases centrales de su intervención fue que «la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía». La afirmación sintetiza una preocupación histórica del magisterio católico: establecer límites éticos a la actividad económica y colocar la dignidad humana por encima de los intereses materiales.

Para profundizar en el mensaje del Pontífice, tres encíclicas ofrecen claves de lectura: Rerum Novarum, de León XIII; Populorum Progressio, de Pablo VI; y Magnifica Humanitas, del propio León XIV. Aunque fueron escritas en contextos históricos diferentes, comparten una misma preocupación por el lugar de las personas en la organización económica y social.

Rerum Novarum y la dignidad del trabajador

Publicada el 15 de mayo de 1891 por el papa León XIII, Rerum Novarum es considerada uno de los documentos fundacionales de la Doctrina Social de la Iglesia. Surgió en un contexto marcado por la Revolución Industrial, las tensiones entre el capital y el trabajo y las condiciones de explotación que afectaban a amplios sectores de la población.

La encíclica planteó que el trabajo no podía ser considerado una mercancía y que los trabajadores debían recibir una remuneración suficiente para sostener una vida digna. También defendió el derecho a la propiedad privada, la organización de los trabajadores y la intervención del Estado para proteger a los sectores más vulnerables.

El documento estableció que los empleadores tenían responsabilidades que iban más allá del cumplimiento de un contrato laboral. La persona que trabaja no podía ser tratada como un instrumento de producción ni valorada exclusivamente por su capacidad de generar ganancias.

Este planteo permite establecer una relación directa con el discurso de León XIV en Argentina. Cuando el Pontífice reclamó que la economía esté al servicio de las personas y destacó el valor del trabajo como herramienta de dignificación, recuperó una de las preocupaciones centrales de aquella encíclica.

La coincidencia también adquiere una dimensión histórica particular: tanto León XIII como el actual Pontífice comparten el nombre elegido para sus respectivos pontificados. Más de 135 años después de la publicación de Rerum Novarum, la cuestión del trabajo y la justicia social continúa ocupando un lugar central en el magisterio de la Iglesia.

Populorum Progressio y el desarrollo humano integral

Otra de las claves para interpretar el mensaje papal se encuentra en Populorum Progressio, publicada por Pablo VI el 26 de marzo de 1967. La encíclica abordó el desarrollo de los pueblos y advirtió que el crecimiento económico, por sí solo, no garantiza el progreso de una sociedad.

En uno de sus pasajes más conocidos, el documento sostiene que «el desarrollo no se reduce al simple crecimiento económico» y que, para ser auténtico, debe promover a todas las personas y a la persona en su totalidad.

La idea amplía la discusión sobre la economía y plantea que el desarrollo debe contemplar también el acceso a la educación, la cultura, la salud, el trabajo y las oportunidades para construir un proyecto de vida.

Este enfoque se relaciona con las referencias que León XIV realizó a la situación de los jóvenes, la formación profesional y la necesidad de generar condiciones para que las nuevas generaciones puedan desarrollar sus capacidades. También permite comprender su preocupación por los sectores que quedan al margen del crecimiento económico.

Populorum Progressio sostiene, además, que las desigualdades entre personas y pueblos representan un obstáculo para la convivencia y la paz. Desde esa perspectiva, la solidaridad no aparece como una acción voluntaria o secundaria, sino como una condición necesaria para alcanzar un desarrollo verdaderamente humano.

El planteo de Pablo VI permite profundizar, así, en una de las ideas que atravesaron el discurso del Papa en Buenos Aires: el progreso de un país no puede medirse únicamente por sus indicadores económicos, sino también por las condiciones de vida de su población.

Magnifica Humanitas y los desafíos de la inteligencia artificial

La tercera encíclica es Magnifica Humanitas, publicada por León XIV el 15 de mayo de 2026. El documento actualiza la Doctrina Social de la Iglesia frente a los cambios tecnológicos y, particularmente, al avance de la inteligencia artificial.

El Pontífice advierte sobre la necesidad de que la innovación permanezca subordinada a la dignidad humana. Si bien reconoce las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías en ámbitos como la medicina, la educación y la investigación, también señala los riesgos de que profundicen las desigualdades o generen nuevas formas de exclusión.

Entre los temas abordados aparecen la transformación del empleo, la responsabilidad de quienes administran el poder tecnológico, la educación, la economía y el impacto de la inteligencia artificial en las relaciones sociales.

La encíclica permite interpretar las advertencias que León XIV realizó durante su visita a Argentina sobre la necesidad de acompañar los avances tecnológicos con una reflexión ética. El desafío no consiste en rechazar la innovación, sino en garantizar que sus beneficios alcancen a las personas y no se concentren exclusivamente en quienes controlan los recursos y las herramientas.

De esta manera, el documento recupera principios presentes en Rerum Novarum y los proyecta sobre un escenario diferente: así como la industrialización modificó las relaciones laborales en el siglo XIX, la transformación digital plantea nuevos interrogantes sobre el empleo, la distribución de la riqueza y la dignidad del trabajo.

Una misma doctrina frente a distintas realidades

Las tres encíclicas permiten reconstruir la continuidad del pensamiento social de la Iglesia. Rerum Novarum puso en el centro la situación de los trabajadores durante la industrialización; Populorum Progressio amplió la mirada hacia el desarrollo integral de los pueblos; y Magnifica Humanitas incorporó los desafíos de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías.

El discurso de León XIV en Argentina también recuperó otras referencias del magisterio católico, entre ellas Laudato Si', del papa Francisco, sobre el cuidado de la casa común, y Pacem in Terris, de Juan XXIII, en relación con la paz, la convivencia y el bien común.

En conjunto, estos documentos ofrecen un marco para comprender el alcance de las palabras del Pontífice. Su mensaje no se limitó a una reflexión religiosa, sino que planteó interrogantes sobre el modelo económico, las responsabilidades del Estado, las condiciones laborales y el papel de la tecnología en la sociedad.