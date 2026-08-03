Qué les dijo Coudet a los jugadores tras la derrota de River ante Central

La derrota por 1-0 ante Rosario Central profundizó la crisis deportiva que atraviesa River Plate y alimentó las especulaciones sobre el futuro de Eduardo Coudet. Sin embargo, puertas adentro del vestuario, el entrenador dejó un mensaje que disipó los rumores de una posible renuncia.

Según trascendió, una vez finalizado el encuentro en el estadio Monumental, el "Chacho" reunió al plantel y pronunció una frase que reflejó su intención de continuar al frente del equipo.

"Tenemos que darlo vuelta y hay con qué".

El mensaje fue interpretado como una muestra de confianza hacia sus dirigidos y una señal de que el entrenador está convencido de poder revertir el delicado presente futbolístico del club.

Las versiones sobre una eventual salida crecieron luego de que Coudet decidiera no brindar la conferencia de prensa posterior al partido, una determinación que había sido consensuada previamente con los futbolistas.

El complejo presente de River se refleja en los resultados. El equipo quedó eliminado de la Copa Argentina frente a Aldosivi y luego perdió de manera consecutiva ante Barracas Central, Gimnasia y Rosario Central en el inicio del Torneo Clausura. A esa racha se suma la derrota frente a Belgrano de Córdoba en la final del Torneo Apertura.

El descontento también se hizo sentir en las tribunas del Monumental. Tras el partido, un grupo de hinchas se concentró para cuestionar a la dirigencia encabezada por Stéfano Di Carlo y reclamar el regreso de Ramón Díaz al banco de suplentes.

Pese al clima de tensión, la dirigencia mantiene su respaldo al entrenador. Según informó el periodista Juan Cortese, en River consideran que el plantel todavía se encuentra en formación y, por el momento, no contemplan un cambio de conducción técnica, incluso si Coudet llegara a poner su cargo a disposición.