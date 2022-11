¿Qué llevó la albiceleste para el Mundial de Qatar?

Qatar y Argentina están a casi 14 mil kilómetros de distancia, pero durante el próximo mes estarán más cerca que nunca, pues los ojos de millones de personas estarán puestos en la delegación argentina que se encuentra en el país árabe para disputar la edición 22 de la Copa del Mundo, la primera que se disputa en Asia Occidental y en este época del año.

La delegación argentina llegó a Qatar dos semanas antes de disputar su primer partido en el mayor evento deportivo del mundo. Y aunque toda la atención está centrada en los jugadores y el cuerpo técnico, el grupo albiceleste es numeroso y no dejó nada a la suerte.

En el viaje a Qatar se han cuidado todos los detalles posibles para que los integrantes de la albiceleste no tengan que preocuparse por nada que no sea ganar la Copa del Mundo, algo que no logran desde México 1986, de la mano de Diego Maradona, quien se alzó con el premio de mejor jugador.

A nivel humano, alrededor de 50 personas componen la delegación argentina que se desplazó hasta Qatar. Son 26 los jugadores convocados, el cuerpo técnico, dirigentes, médicos, utileros, cocineros y hasta dos peluqueros.

Al final, no hay duda que lo más importante es el grupo de jugadores que lo dará todo en la cancha para conseguir un nuevo Mundial para Argentina. Liderados por Messi, que podría estar ante su último Mundial, las expectativas son muy altas entre los aficionados de la albiceleste y los amantes del fútbol en general.

Un favoritismo que se han ganado los dirigidos por Lionel Scaloni gracias a los últimos resultados obtenidos, pero en especial tras la Copa América conquistada en 2021, luego de vencer a Brasil en la final. Fue el primer título de Messi con su selección, que además sirvió para que la ilusión de los fanáticos se disparara.

Eso sí, la tarea de la albiceleste en Qatar no será sencilla. Según las apuestas deportivas Brasil lidera todos los pronósticos para levantar el trofeo, seguidos por Argentina, pero muy cerca están las grandes selecciones europeas, aunque muchas de ellas han tenido que atravesar diferentes dificultades.

Por ejemplo, España y Francia han perdido jugadores por lesión antes de comenzar su participación. En el caso de los franceses con mucha más trascendencia, pues el actual Balón de Oro, Karim Benzema se despidió del torneo. Otros, como Portugal, viven días rodeados por la polémica sobre el futuro de Cristiano Ronaldo.

Lo cierto es que para Argentina será fundamental el rol de Messi y el ambiente que viva el grupo durante el certamen. Por eso en las maletas de la delegación han llevado todo lo necesario para que los jugadores estén cómodos.

Para empezar, una de las cosas más curiosas tiene que ver con la cantidad de carne que transportó la albiceleste hasta tierras árabes.

El Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) confirmó que entre los productos que se exportaron para el consumo fueron el maíz, carne ovina, carne bovina, naranjas y porotos. Y, aunque en menor cantidad, también se han trasladado frutas como las peras, limones, higos y mandarinas, o ingredientes como la harina de soja y el arroz.

Eso sí, tiene truco. Para que la carne pudiera ingresar a Qatar fue necesario obtener un certificado y cumplir con las normas religiosas del país.

Al final, esta es una práctica habitual entre la mayoría de las selecciones, pues no quieren que se les escape ningún detalle en la lucha por el Mundial. Los grandes candidatos según las casas de apuestas están acostumbrados a complacer a sus figuras.

Brasil lleva en su equipaje 30 kilos de harina de mandioca. Uruguay carne y otros como España fueron vetados a la hora de trasladar sus ingredientes favoritos, como el tradicional jamón ibérico, ya que la carne de cerdo está prohibida.

El traslado de todos estos productos ha requerido un gran operativo. Se ha elegido la vía marítima, pero también vuelos especiales que tienen como lugar de origen Ezeiza.

En principio, este primer reto no debería ser complicado para los dirigidos por Lionel Scaloni. Contra México se han enfrentado tres veces en Mundiales y nunca perdieron. Ante Polonia el enfrentamiento directo está más parejo. Se encontraron en los Mundiales de 1974 y 1978 y las estadísticas muestran una victoria por lado. Mientras que será el primer partido contra Arabia Saudita en un Mundial, aunque existen cuatro duelos previos, sin derrotas para la albiceleste.

Ahora solo queda esperar a ver si son capaces de traducir todo este optimismo y planificación en buenos resultados. El primer paso será superar la fase de grupos, donde integran el grupo C con México, Arabia Saudita y Polonia.