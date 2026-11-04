“¡Qué me van a hablar de amor!” llega al Teatro del Bicentenario

El Teatro del Bicentenario incorporará a su programación la obra “¡Qué me van a hablar de amor!”, una propuesta teatral que invita a reflexionar sobre las relaciones afectivas, los mandatos sociales y las maneras en que las personas construyen sus vínculos. La función será el domingo 8 de noviembre, a las 20, en la Sala Auditórium.

Escrita y protagonizada por Carlota Ruffa, la obra cuenta con asistencia dramatúrgica de Edgardo Dib y dirección de Emiliano Voiro y Ana Paula López. La historia tiene como protagonista a Ofelia, una mujer que revisita sus experiencias amorosas y recorre las dudas, los desencuentros y las ideas que atraviesan su manera de relacionarse.

A través de un relato íntimo, la puesta propone una mirada sobre experiencias personales que también dialogan con las formas contemporáneas de vivir y pensar el amor. La combinación de reflexión, humor y emoción busca generar identificación con el público y abrir preguntas sobre las ideas instaladas en torno a los vínculos.

El espectáculo está destinado a mayores de 13 años. La entrada general tiene un valor de $15.000 y se encuentra disponible en la boletería del Teatro del Bicentenario y a través de la plataforma TuEntrada.

La boletería atiende de lunes a viernes y los sábados, de 9:30 a 14. Los descuentos se aplican exclusivamente en la compra presencial. Además, habrá un beneficio del 20% para las primeras 40 compras, también disponible únicamente en boletería del teatro.