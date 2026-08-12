Qué medicamentos del PAMI tienen cobertura total y quiénes pueden acceder

Llegar a una farmacia con una receta de PAMI no significa necesariamente que el afiliado deba pagar lo mismo por todos los medicamentos. Durante agosto de 2026 conviven tres modalidades de cobertura: tratamientos con cobertura total, descuentos parciales y un subsidio social que puede llevar el beneficio al 100%.

La cobertura completa se mantiene para medicamentos destinados a diabetes, cáncer y enfermedades oncohematológicas, hemofilia, VIH, hepatitis B y C, trasplantes, artritis reumatoidea y trastornos hematopoyéticos, entre otras patologías.

También están incluidos tratamientos para enfermedades fibroquísticas, osteoartritis, insuficiencia renal crónica, hiperparatiroidismo y determinados medicamentos oftalmológicos intravítreos.

Para otros tratamientos, PAMI contempla descuentos de entre 50% y 80% para determinadas patologías crónicas o agudas, mientras que los medicamentos de uso eventual pueden tener una cobertura del 40%.

El porcentaje se aplica sobre el precio de venta de PAMI y puede variar según el medicamento y su presentación.

Quiénes pueden pedir medicamentos gratis por subsidio social

Los afiliados que no tienen cobertura gratuita directa pueden solicitar un subsidio social si atraviesan una situación económica vulnerable.

Para agosto, uno de los principales requisitos es tener ingresos inferiores a 1,5 jubilaciones mínimas, equivalente a $629.663,90.

El límite se eleva a tres jubilaciones mínimas cuando el titular o una persona conviviente cuenta con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Además, se exige no tener prepaga, más de un inmueble, aeronaves, embarcaciones de lujo, determinados activos societarios ni vehículos con menos de diez años, salvo la excepción contemplada para hogares con CUD.

Los veteranos de Malvinas están exceptuados de estos criterios, aunque igualmente deben solicitar el beneficio.

Cómo se tramita la medicación sin cargo

La solicitud puede iniciarse por internet o en una agencia de PAMI. Para obtener los medicamentos, un profesional del sistema debe emitir una receta electrónica y cargarla al circuito correspondiente.

Los pedidos de hasta cuatro medicamentos pueden tener validación automática si la información está completa. Cuando se solicitan cinco o seis, interviene una evaluación médica de la Unidad de Gestión Local.

Para pedidos de más de seis medicamentos, el trámite pasa al nivel central y requiere documentación adicional, como formulario específico, resumen de historia clínica, estudios complementarios y diagnóstico codificado.

La normativa también establece que los medicamentos otorgados mediante subsidio social deben prescribirse y dispensarse mediante receta electrónica.

El afiliado puede retirar la medicación presentando su DNI y credencial de PAMI. Si no puede concurrir personalmente, puede hacerlo un familiar o una persona de confianza con la documentación correspondiente.

Además, quienes no cumplan inicialmente con los requisitos económicos pueden solicitar una reconsideración cuando el costo del tratamiento represente al menos el 15% de su ingreso previsional mensual.