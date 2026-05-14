Qué mensajes le encontró Milett Figueroa a Tinelli que provocó la separación

El vínculo sentimental entre el famoso conductor y la modelo terminó de una manera abrupta que ella misma expuso ante las cámaras de su país natal. Al referirse a lo ocurrido, la joven fue contundente al declarar que "la deslealtad no va conmigo. Hablo por mí, yo elegí ser fiel", lo que generó sospechas inmediatas sobre el comportamiento de su expareja.

En el ciclo televisivo SQP profundizaron en los motivos reales de la ruptura y aseguraron que a él lo habrían encontrado con las manos en la masa. La panelista Majo Martino reveló que "Ella le agarró el teléfono a Marcelo, se lo revisó y vieron que... el que busca encuentra".

El conflicto se habría originado por el hallazgo de chats privados que Milett no pudo pasar por alto. Según la información brindada en el programa, ella "Vio los mensajes y los interpretó de la manera que quiso. Eran charlas subidas de tono con una chica que a él le encantaba".

Durante la emisión especificaron que la destinataria de esos textos no era Rossana Almeyda, la actual compañera del animador. Sobre esa mujer misteriosa, Majo Martino agregó que "Era alguien con la que él estaba loco, una chica que es conocida. Él quiso estar con ella pero no sabemos si efectivamente estuvo".

Por su parte, el conductor todavía no optó por confirmar ni desmentir esta versión de los hechos, aunque se muestra muy feliz empezando una nueva historia con Rossana Almeyda.