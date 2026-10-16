Qué necesita Boca para salir campeón de la tabla anual ante River

Boca es el único conjunto que sigue con vida en todos los frentes y con posibilidades de lograr hasta 5 trofeos antes de cerrar el año. Rodolfo Arruabarrena y sus dirigidos apuntan a conquistar la tabla anual del fútbol argentino el próximo 1 de noviembre a las 15 en La Bombonera frente a River. Para dar la vuelta en el Superclásico se deben cosechar 9 puntos consecutivos en el Torneo Clausura y esperar una combinación de marcadores desfavorables para los rivales directos.

El equipo conducido por Rodolfo Arruabarrena enfrentará esta noche a Talleres, luego chocará el domingo contra Independiente y culminará la serie frente a River. En caso de ganar los 3 compromisos, Independiente Rivadavia debe cosechar 4 unidades o menos, Argentinos Juniors 5 como tope, Rosario Central un límite de 6, mientras que Vélez y Belgrano pueden llegar como máximo a 7 enteros. Si la cosecha fuera de 6 o 7 unidades, la margen se reduce y los competidores deberán resignar aun más puntos.

Por su parte, River ya no cuenta con chances matemáticas de celebrar el certamen en la cancha de su clásico rival luego de la igualdad registrada en Junín. La escuadra de Núñez marcha en la octava colocación de la tabla acumulada con 46 unidades, quedando a 6 del líder Independiente Rivadavia a falta de 4 jornadas. Si bien los dirigidos por el cuerpo técnico de Núñez mantienen esperanzas en el Torneo Clausura, no lograrán repetir la gesta de consagrarse en La Bombonera como en los años 1942, 1955 y 1986.