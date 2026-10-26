Boca Juniors quedó en una posición clave en la pelea por la tabla anual del fútbol argentino después de vencer 1 a 0 a Independiente en Avellaneda. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena alcanzó la cima de la clasificación acumulada y ahora tiene la posibilidad de consagrarse en la próxima fecha, después del Superclásico frente a River, que se jugará el domingo 1 de noviembre en la Bombonera.

Sin embargo, el Xeneize no depende únicamente de su propio resultado. Además de ganarle a su clásico rival, necesita que se den una serie de resultados en los partidos de sus principales perseguidores para asegurarse matemáticamente el primer puesto de la tabla anual.

Qué necesita Boca para consagrarse

El primer requisito es ganar el Superclásico ante River. Pero para que esa victoria le permita festejar el título de la tabla anual, también deberá seguir de cerca los resultados de Argentinos Juniors, Independiente Rivadavia, Vélez y Rosario Central.

Uno de los encuentros determinantes será el de Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia, previsto para el martes 27 de octubre. Si el equipo de La Paternal gana, podrá mantenerse en la pelea y evitar que Boca asegure el campeonato en la fecha siguiente.

En cambio, un empate entre ambos dejaría al Xeneize con mejores posibilidades, aunque todavía tendría que cumplir con su parte y esperar otros resultados favorables.

Rosario Central y Vélez también pueden influir

Otro resultado importante será el de Rosario Central frente a Sarmiento, en Junín. Boca necesita que el Canalla pierda para conservar la posibilidad de asegurarse la tabla anual después del clásico.

También deberá observar lo que ocurra con Vélez, que tiene compromisos pendientes ante Central Córdoba y San Lorenzo. Si el equipo de Liniers consigue ganar ambos encuentros, la definición podría postergarse.

La combinación de resultados será determinante para saber si Boca puede festejar tras el Superclásico o si tendrá que esperar hasta la última jornada de la fase regular.

Cuándo se juega el Superclásico

Boca recibirá a River el domingo 1 de noviembre desde las 15, en la Bombonera, por una nueva fecha del Torneo Clausura. El encuentro tendrá un condimento adicional: el Xeneize podría llegar con la posibilidad de asegurar la tabla anual, siempre que se cumplan las condiciones deportivas necesarias.

El triunfo ante Independiente le permitió quedar en la cima y alimentar esa expectativa. Ahora, además de ganar el partido más esperado del fútbol argentino, deberá mirar de reojo los resultados de sus competidores directos.