Platense quedó a un paso de disputar una nueva final y mantiene la ilusión de volver a jugar la Copa Libertadores en 2027. El equipo dirigido por Martín Palermo venció a Atlético Tucumán por 5-4 en la definición por penales, después de empatar 1-1 durante los 90 minutos en Salta, y se convirtió en el primer finalista de la Copa Argentina.

El campeón del certamen federal obtendrá una plaza directa para el máximo torneo continental. Sin embargo, el Calamar también tiene una posibilidad de clasificarse aunque pierda la final, siempre que se den determinados resultados en otras competencias que disputa Boca.

La clave está en quién será el rival de Platense en la definición, prevista para el 2 de diciembre. Boca y Banfield se enfrentarán el 14 de noviembre en Mendoza por la otra semifinal.

Qué necesita Platense para clasificarse si pierde la final

Para acceder a la Libertadores sin consagrarse campeón, Platense necesita que su rival en la final sea Boca y que el Xeneize gane la Copa Argentina y, además, consiga otro título que le otorgue una plaza continental.

Hay dos escenarios que pueden beneficiar al equipo de Palermo:

Si Boca gana la Copa Sudamericana y la Copa Argentina: el club de la Ribera obtendría la clasificación continental por más de una vía. En ese caso, el cupo de la Copa Argentina se reasignaría al subcampeón, que sería Platense.

Si Boca gana el Torneo Clausura y la Copa Argentina: también podría liberarse la plaza correspondiente al certamen federal para el equipo que pierda la final.

En ambas situaciones, Platense podría obtener el boleto a la Libertadores 2027 sin levantar el trofeo.

La posibilidad depende de una combinación específica de resultados. No alcanza con que Boca gane solamente la Copa Argentina: también debería consagrarse en la Sudamericana o en el Clausura para que se active el escenario que favorece al subcampeón.

Qué pasa si la final es contra Banfield

Si Banfield elimina a Boca y enfrenta a Platense en la final, el Calamar ya no tendrá esa alternativa de clasificación. En ese caso, deberá ganar la Copa Argentina para asegurarse un lugar en la Libertadores 2027.

Por eso, el resultado de la semifinal entre el Xeneize y el Taladro será determinante para las aspiraciones internacionales del equipo de Vicente López.

Boca, por su parte, continúa en carrera en varios frentes: la Copa Argentina, la Copa Sudamericana, el Torneo Clausura y la tabla anual del fútbol argentino. Su desempeño en esas competencias puede modificar la distribución de las plazas para los torneos continentales de la próxima temporada.

Platense busca volver a la Libertadores

El Calamar ya hizo historia al disputar por primera vez la Copa Libertadores en 2026, luego de consagrarse campeón del Torneo Apertura 2025, el primer título de Primera División de su historia.

Ahora, con Palermo como entrenador, el equipo busca sumar otra conquista y mantener su presencia en el plano internacional.

La final de la Copa Argentina representa una nueva oportunidad para conseguirlo. Si Platense gana, tendrá el boleto asegurado; si pierde, deberá esperar que Boca se consagre también en alguno de los otros torneos que otorgan acceso a la Libertadores.

La definición del certamen federal y el desenlace de las competencias que disputa el Xeneize determinarán si el Calamar puede volver al máximo torneo sudamericano en 2027.