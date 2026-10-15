River Plate atraviesa un momento decisivo en su lucha por clasificarse a la Copa Libertadores 2027. Tras empatar 1-1 frente a Sarmiento de Junín, el equipo dirigido interinamente por Leonardo Ponzio quedó con 46 puntos en la tabla anual y se ubica en el octavo puesto, dentro de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana. Con apenas cuatro partidos por disputar, el Millonario necesita sumar prácticamente todos los puntos que quedan en juego y esperar que sus rivales directos pierdan terreno.

El empate ante Sarmiento significó una oportunidad desperdiciada para el conjunto de Núñez, que buscaba acercarse a los primeros puestos de la clasificación. Actualmente, los tres mejores ubicados de la tabla anual obtienen los boletos a la Libertadores, siempre que no hayan conseguido su clasificación por otra vía.

Desde la llegada de Ponzio al banco de suplentes, River logró victorias frente a Banfield, Independiente Rivadavia, Atlético Tucumán y Estudiantes de Río Cuarto. Sin embargo, la derrota ante Huracán y los puntos perdidos durante el comienzo del semestre complicaron seriamente sus aspiraciones internacionales.

Cuántos puntos necesita River para clasificar a la Libertadores 2027

El principal objetivo del Millonario será alcanzar al menos los 57 puntos, una cifra que aparece como referencia para conseguir un lugar en la próxima edición del torneo continental.

Durante 2025, Argentinos Juniors terminó tercero en la tabla anual con 57 unidades y consiguió su clasificación. Si se repite una situación similar, River necesitará sumar 11 de los 12 puntos disponibles.

Para conseguirlo, el equipo de Ponzio deberá ganar los cuatro partidos restantes o conseguir tres victorias y un empate. De esta manera, alcanzaría entre 57 y 58 unidades, aunque no tendría garantizada la clasificación porque también dependerá de los resultados de Argentinos Juniors, Boca, Vélez e Independiente Rivadavia.

Cualquier otra combinación dejaría al Millonario con posibilidades considerablemente menores de disputar la Libertadores del próximo año.

Los cuatro partidos que le quedan a River en el Torneo Clausura

El calendario tampoco será sencillo para el conjunto de Núñez, que deberá afrontar dos clásicos y visitar a Belgrano, uno de los equipos protagonistas de la temporada.

Domingo 18 de octubre: Belgrano vs. River, de visitante.

Domingo 25 de octubre: River vs. Racing, de local.

Domingo 1 de noviembre: Boca vs. River, en La Bombonera.

Fin de semana del 8 de noviembre: Aldosivi vs. River, de visitante.

El Superclásico ante Boca será uno de los encuentros más importantes, ya que ambos equipos compiten por los puestos de clasificación a las copas internacionales.

Las otras alternativas que tiene River para jugar la Libertadores

Además de la tabla anual, River cuenta con otra posibilidad para conseguir directamente su clasificación: conquistar el Torneo Clausura 2026.

Sin embargo, el equipo se encuentra en el noveno puesto de la Zona B y, por el momento, está fuera de los lugares de clasificación a los playoffs. Por ese motivo, también necesita mejorar su rendimiento durante las últimas fechas.

Otra alternativa sería beneficiarse de la liberación de cupos si otros equipos consiguen clasificar mediante distintos torneos. Este escenario dependerá de los resultados de la Copa Sudamericana, la Copa Argentina y del campeón del Clausura.

Si River no consigue ingresar a la Libertadores por ninguna de estas vías, deberá intentar mantenerse entre los puestos que otorgan la clasificación a la Copa Sudamericana 2027. Por ahora, su futuro internacional continúa abierto, pero el margen de error es cada vez menor.