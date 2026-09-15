River atraviesa un momento de recuperación y ya se metió de lleno en la pelea por un lugar en la Copa Libertadores 2027. Con Leonardo Ponzio en el banco de suplentes, el Millonario ganó sus últimos tres partidos y escaló hasta la sexta posición de la tabla anual.

El equipo suma 42 puntos y quedó a tres unidades de Vélez, que actualmente ocupa el último lugar de clasificación a la Libertadores, aunque con acceso al repechaje. A River le quedan siete fechas para intentar alcanzar una de las plazas disponibles.

Las cuentas en la tabla anual

Los triunfos frente a Banfield, Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán permitieron que River recuperara terreno en la clasificación anual. Según la referencia de la temporada anterior, el equipo debería sumar 15 de los 21 puntos que quedan en juego para acercarse a la marca que tuvo Argentinos Juniors al terminar tercero.

Eso equivale a conseguir cinco victorias o cuatro triunfos y tres empates en las siete jornadas restantes. El panorama también contempla la posibilidad de que se libere un cupo si alguno de los tres primeros de la tabla anual gana el Torneo Clausura o la Copa Argentina.

El otro camino: ganar el Clausura

River también tiene otra vía directa para meterse en la próxima Libertadores: quedarse con el Torneo Clausura. Las tres victorias consecutivas le permitieron alcanzar los 13 puntos y entrar entre los ocho mejores de la Zona B.

El Millonario está a cinco puntos de Argentinos Juniors, líder de su grupo, cuando se llevan disputadas nueve fechas. La definición del torneo aparece entonces como una alternativa para conseguir el objetivo continental.

El calendario que le queda

River deberá enfrentar a Huracán como local, Sarmiento como visitante, Estudiantes de Río Cuarto en casa, Belgrano de visitante y Racing como local. Después llegará el Superclásico frente a Boca en La Bombonera, el 1 de noviembre, y cerrará ante Aldosivi como visitante.

Con siete jornadas por delante, el equipo de Ponzio buscará mantener la levantada y acercarse al objetivo. La tabla anual y el Torneo Clausura son los dos caminos que tiene River para volver a disputar la Copa Libertadores en 2027.