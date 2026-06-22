Uruguay afronta una jornada decisiva en el Mundial 2026. El equipo de Marcelo Bielsa llega a la última fecha del Grupo H con la necesidad de sumar ante España para mantener sus chances de clasificación a la siguiente fase del torneo.

El panorama del grupo muestra a España como líder con 4 puntos, mientras que Uruguay comparte la segunda posición con Cabo Verde, ambos con 2 unidades, y Arabia Saudita cierra con 1 punto. En ese contexto, la definición aparece completamente abierta y con varios escenarios posibles.

En el mano a mano, Uruguay está obligado a buscar al menos un resultado positivo frente al conjunto español, que llega como favorito tras un buen arranque en el certamen. Sin embargo, incluso un empate podría no ser suficiente si Cabo Verde logra imponerse en su partido ante Arabia Saudita.

La combinación de resultados es clave: una victoria de Uruguay lo clasifica directamente sin depender de otros resultados. Un empate lo deja en una situación más compleja, ya que debería esperar que Cabo Verde no gane su encuentro o que no lo supere en diferencia de gol. Una derrota lo deja al borde de la eliminación.

El Grupo H ha mostrado una gran paridad desde el inicio, con todos los equipos manteniendo posibilidades de avanzar. La solidez defensiva de España y la irregularidad de los demás equipos mantienen el suspenso hasta la última jornada.

En este contexto, el equipo de Bielsa deberá apostar a su identidad de juego ofensivo, pero sin descuidar la solidez defensiva, en un partido que puede definir su continuidad en la Copa del Mundo.

La definición del grupo no solo marcará el futuro de Uruguay, sino también el rumbo de uno de los técnicos más influyentes del fútbol mundial, que se juega gran parte de su continuidad en el torneo en un partido de alta exigencia.