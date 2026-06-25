La empresa Emicar actualizó el procedimiento y los valores vigentes para tramitar la licencia de conducir profesional en la provincia. Este documento resulta indispensable para quienes manejan camiones, transportes de pasajeros y vehículos de emergencia, garantizando la aptitud técnica y física de los conductores profesionales en el territorio local.

Para acceder a la primera licencia profesional el conductor debe saber leer y escribir, ser mayor de 21 años y registrar al menos 1 año de antigüedad en las categorías comunes B1 o B2. Los interesados deben acudir de lunes a viernes desde las 7:15 horas sin turno previo.

Es obligatorio presentar el documento de identidad, la licencia nacional previa, la cartilla psicofísica y el certificado de antecedentes penales de la Policía de San Juan junto con el certificado nacional de reincidencias. Todos los estudios médicos y antecedentes presentados no pueden superar los 30 días de emisión desde su fecha de otorgamiento.

Además de la documentación personal se exige la aprobación del curso provincial obligatorio realizado en la plataforma web oficial y el certificado del curso nacional dictado por un prestador aprobado, diferenciado según se trate de transporte de carga o de pasajeros. El proceso finaliza con la aprobación del examen teórico de normativas y la prueba práctica de conducción con el vehículo correspondiente a la categoría solicitada.

Costos de la licencia profesional

El valor establecido para la obtención de la primera licencia profesional o para la renovación fuera de término alcanza un total de $80.840, cifra que incluye los componentes del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito, el curso obligatorio y las tasas de emisión de la licencia. Por su parte, la renovación regular en tiempo y forma para conductores de hasta 70 años cuesta $55.840, mientras que para los mayores de 71 años el costo total se reduce a $46.840.

Vigencia y restricciones por edad

La duración del carnet profesional varía según la edad del titular. Los conductores de hasta 65 años obtienen una vigencia máxima de 5 años, quienes tienen entre 66 y 70 años la reciben por 2 años, y a partir de los 71 años la renovación se realiza anualmente. Cabe destacar que desde los 65 años de edad no se otorgan nuevas licencias profesionales, no se realizan ampliaciones de categorías ni se permite la renovación de licencias que tengan más de 90 días de vencidas.

Trámite de duplicado por pérdida En caso de robo o extravío de una credencial profesional que todavía se encuentre vigente, se debe gestionar un duplicado que tiene un costo total estipulado de $33.840. A diferencia de los otros trámites profesionales, para el duplicado sí se debe solicitar un turno previo en el sitio web oficial dentro de la sección de licencia común, presentando la denuncia policial realizada en la comisaría y acreditando el domicilio legal en San Juan.