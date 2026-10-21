En UPD Unidos por el Desafío, la competencia no solo se juega con preguntas y respuestas: también hay lugar para las cábalas, los saludos especiales y las situaciones inesperadas. En esta edición de GRUPO HUARPE, la Escuela Secundaria Presidente Doctor Arturo Umberto Illia, de Chimbas, y la Escuela Jorge Washington, de Pocito, protagonizaron un duelo que tuvo de todo, desde un saludo a un ex hasta el imprevisto que obligó a una participante a abandonar el estudio.

Por el equipo azul participaron Mara Díaz y Aitana Ormeño, de 5.º 1.ª de la escuela de Chimbas. Del otro lado, Camila Guerra y Mariano Ponce representaron al equipo naranja, de 5.º 1.ª de la institución pocitana.

Mara Díaz y Aitana Ormeño contra Camila Guerra y Mariano Ponce. FOTO HUARPE.

La jornada dejó varias perlitas. Entre las más llamativas, una participante aprovechó la ocasión para saludar a su ex, mientras otra decidió enviarles saludos a todos sus tíos para evitar que alguno se sintiera olvidado. En materia de estrategias, un curso también le cantó el feliz cumpleaños a una compañera que, según contaron, era parte de la cábala del grupo. Porque en UPD cada punto cuenta, pero las supersticiones escolares también tienen su lugar.

Un marcador ajustado y un cambio inesperado

En el primer bloque, la ruleta puso a prueba los conocimientos de ambos equipos. El conjunto azul acertó en Lengua, mientras que el naranja sumó respuestas correctas en Historia, Deportes y Matemática. Así, el marcador quedó 3 a 1 a favor de Pocito.

Luego llegaron el Verdadero o Falso y el juego de unir conceptos. Chimbas consiguió tres puntos en Deportes, pero no logró sumar en Ciencia. Pocito, por su parte, obtuvo dos puntos en Arte y otros dos en Lengua. Al cierre del segundo bloque, la diferencia era de 7 a 4 para el equipo naranja.

El tercer tramo elevó la tensión. En el Tutti Frutti, el equipo azul sumó nueve puntos con la letra R, mientras que el naranja consiguió ocho con la P. En la lluvia de preguntas, ambos equipos agregaron ocho puntos, por lo que la definición quedó abierta hasta el final.

Pero el programa todavía tenía una sorpresa. Cerca del cierre, una de las participantes debió retirarse del estudio porque no se sentía bien, y su compañera continuó con el desafío. El episodio modificó la dinámica de la competencia y sumó un momento inesperado a una jornada que ya venía cargada de anécdotas.

Con el marcador muy parejo y las últimas respuestas ya contabilizadas, llegó el momento de conocer quién seguiría en carrera por el premio mayor: el viaje de egresados a Bariloche con Travel Rock.

El pase a octavos quedó en manos de Pocito

Finalmente, la Escuela Jorge Washington, de Pocito, se impuso por 23 a 21 frente a la Escuela Presidente Arturo Umberto Illia, de Chimbas. De esta manera, el 5.º 1.ª del equipo naranja consiguió su pase a los octavos de final y continúa en competencia en UPD Unidos por el Desafío.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.