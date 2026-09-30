Cuando una aeronave deja de mantenerse dentro de sus condiciones normales de vuelo, la tripulación debe reaccionar rápidamente para recuperar el control. Una de las situaciones que pueden presentarse es un descenso brusco acompañado por un aumento de velocidad.

El comandante de vuelo Gustavo Giménez explicó a TN cómo se entrena este tipo de escenario y realizó una demostración para mostrar qué sucede en la cabina.

Durante la prueba, desconectó el piloto automático y permitió que la aeronave comenzara a perder altitud mientras aumentaba su velocidad. El avión llegó a alcanzar los 35.000 pies y, a medida que se aceleraba, comenzaron a activarse distintas alarmas.

La primera alerta aparece cuando se desconecta el piloto automático. Si la velocidad continúa aumentando, se suma la alarma de sobrevelocidad, que advierte a la tripulación que debe intervenir para recuperar las condiciones normales.

El entrenamiento que realizan los pilotos

Este tipo de situaciones no se deja librado a la improvisación. Los pilotos entrenan en simuladores para reconocer comportamientos inusuales de una aeronave y practicar las maniobras necesarias para recuperar su trayectoria y estabilizar el vuelo.

El objetivo es que, ante una situación inesperada, la tripulación pueda identificar rápidamente las señales de alerta y actuar para devolver al avión a condiciones normales.

La pérdida de control durante el vuelo, conocida en aviación como LOC-I, es una situación en la que el piloto pierde de manera parcial o total la capacidad de mantener la aeronave dentro de la trayectoria prevista. Organizaciones especializadas en seguridad aérea consideran que la prevención, el reconocimiento y las habilidades de recuperación son elementos centrales del entrenamiento.

Qué sienten los pasajeros durante una caída brusca

Para quienes viajan en la cabina, la experiencia puede ser completamente diferente a la de los pilotos. Cuando un avión desciende rápidamente, el cuerpo puede despegarse momentáneamente del asiento y generar una sensación similar a la de una montaña rusa.

Eso fue lo que describieron algunos pasajeros del vuelo FZ1073 de Flydubai, que escucharon gritos provenientes de la parte delantera del avión y experimentaron un descenso repentino antes del aterrizaje de emergencia.

El caso del vuelo de Flydubai

El episodio que volvió a poner este tema en el centro ocurrió con el vuelo FZ1073, que había despegado de Dubái rumbo al aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv.

Unas dos horas y media después del despegue, la aeronave comenzó un descenso abrupto y realizó una trayectoria errática antes de desviarse hacia Tabuk, en Arabia Saudita.

Según la información difundida sobre el episodio, todo ocurrió después de una violenta pelea entre el piloto y el copiloto. El avión emitió el código 7700, utilizado para indicar una emergencia general, y también apareció en algunos registros el código 7500, asociado a una posible interferencia ilícita.

La situación generó una alerta de seguridad en Israel y motivó el despliegue de aviones de combate.

A bordo viajaban 174 personas, entre ellas 27 chicos. Finalmente, el avión aterrizó de emergencia en Tabuk y todos los pasajeros resultaron ilesos. Algunos pilotos que viajaban como pasajeros habrían colaborado para recuperar el control de la aeronave, aunque las circunstancias exactas de lo ocurrido dentro de la cabina continuaban bajo investigación.

Tras tocar tierra, los pasajeros fueron evacuados y un video posterior mostró el alivio de quienes estaban a bordo, que aplaudieron y cantaron después de atravesar uno de los momentos más tensos del vuelo.