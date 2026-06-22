La Selección argentina afrontará este lunes uno de los partidos más importantes de la fase de grupos del Mundial 2026 cuando se mida ante Austria por la segunda jornada del Grupo J. Luego del triunfo 3-0 sobre Argelia en el debut, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni llega como líder de la zona por diferencia de gol, aunque comparte puntaje con los austríacos, que vencieron 3-1 a Jordania.

El encuentro aparece como una verdadera final anticipada por el liderazgo del grupo. Con el nuevo formato del Mundial, los dos primeros de cada zona avanzan directamente a los 16avos de final, mientras que también clasifican los ocho mejores terceros entre los 12 grupos. Por eso, sumar puntos en esta fecha puede resultar decisivo para evitar sobresaltos en la última jornada.

Si Argentina logra una victoria, alcanzará los seis puntos y quedará en una posición inmejorable para asegurar su clasificación. Incluso podría llegar a la última fecha ante Jordania con el boleto prácticamente garantizado a la fase eliminatoria. Además, daría un paso fundamental para quedarse con el primer puesto del Grupo J y obtener un cruce potencialmente más favorable en la siguiente instancia.

En caso de empate, la Albiceleste sumará una unidad y mantendrá intactas sus posibilidades de avanzar. Dependiendo del resultado entre Jordania y Argelia, podría conservar el liderazgo o continuar en puestos de clasificación antes de disputar el último compromiso de la fase de grupos. Aunque no sería un resultado negativo, obligaría al equipo de Scaloni a buscar un buen resultado frente a Jordania para no depender de otros marcadores.

Una derrota, en cambio, modificaría el escenario. Austria pasaría a liderar el grupo con seis unidades y Argentina quedaría obligada a sumar en la tercera fecha para asegurar su clasificación. Sin embargo, el traspié no implicaría un riesgo inmediato de eliminación, ya que todavía quedaría un partido por disputar y existe la posibilidad de avanzar incluso como uno de los mejores terceros.

Otro aspecto importante es la lucha por terminar en la cima de la zona. Según el cuadro del torneo, finalizar primero podría evitar cruces más exigentes en el inicio de la etapa eliminatoria. Por eso, más allá de la clasificación, el duelo ante Austria tiene un peso estratégico para el futuro de Argentina en la Copa del Mundo.

El partido se disputará este lunes en el estadio de Dallas, desde las 14 (hora argentina), y tendrá como gran atractivo un nuevo capítulo de Lionel Messi en lo que podría ser su última participación mundialista. Tras su destacada actuación en el debut, la expectativa vuelve a estar puesta en el capitán y en un equipo que busca dar otro paso firme rumbo a los 16avos de final.