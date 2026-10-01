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Qué pasará con Joaquín Levinton en El Trece tras la fuerte denuncia
POR REDACCIÓN
El Trece atraviesa momentos de profunda incertidumbre tras la grave denuncia contra Joaquín Levinton por violencia física y psicológica presentada por una expareja llamada Paula. La situación sacudió al canal y generó absoluta preocupación sobre la continuidad del músico en el programa Es mi sueño, el ciclo que conduce Guido Kaczka. La mujer detalló episodios ocurridos entre los años 2015 y 2020, mientras que el cantante rechazó de manera categórica las acusaciones, afirmó que nunca fueron pareja y aseguró ser él quien sufrió acoso.
Ante este complejo escenario, el propio Guido Kaczka se refirió a la postura tomada por la producción frente a las acusaciones hacia su compañero y sostuvo: “Con estos temas voy a ser muy cauteloso, que es lo que hay que hacer porque afecta a personas”.
La atención de todos está puesta en lo que sucederá con las emisiones que ya fueron realizadas del certamen. Sobre este punto, la periodista Damasia Ochoa aportó claridad respecto a las transmisiones y confirmó: “Hay ocho programas grabados y esos van a salir, no es que se van a cancelar”. Sin embargo, aclaró inmediatamente que la empresa evalúa la continuidad o no del integrante del jurado para las próximas entregas.
Por otro lado, la analista de espectáculos Marina Calabró coincidió con esa lectura del panorama de la señal y remarcó: “Es un programa que tiene continuidad, no es que se puede cortar y sacar estos ocho programas ya grabados”. Según explicó, las instancias de la competencia obligan a la emisora a transmitir ese material previamente producido.
Por su parte, el periodista Luis Ventura indicó que las autoridades aguardan la declaración pública anunciada por el artista para definir los pasos a seguir. En ese sentido, destacó que el descargo de Levinton “es clave para que el canal siga creyendo en él en el futuro y ahora”.