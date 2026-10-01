Qué pasará con Joaquín Levinton en El Trece tras la fuerte denuncia

El Trece atraviesa momentos de profunda incertidumbre tras la grave denuncia contra Joaquín Levinton por violencia física y psicológica presentada por una expareja llamada Paula. La situación sacudió al canal y generó absoluta preocupación sobre la continuidad del músico en el programa Es mi sueño, el ciclo que conduce Guido Kaczka. La mujer detalló episodios ocurridos entre los años 2015 y 2020, mientras que el cantante rechazó de manera categórica las acusaciones, afirmó que nunca fueron pareja y aseguró ser él quien sufrió acoso.

Ante este complejo escenario, el propio Guido Kaczka se refirió a la postura tomada por la producción frente a las acusaciones hacia su compañero y sostuvo: “Con estos temas voy a ser muy cauteloso, que es lo que hay que hacer porque afecta a personas”.

La atención de todos está puesta en lo que sucederá con las emisiones que ya fueron realizadas del certamen. Sobre este punto, la periodista Damasia Ochoa aportó claridad respecto a las transmisiones y confirmó: “Hay ocho programas grabados y esos van a salir, no es que se van a cancelar”. Sin embargo, aclaró inmediatamente que la empresa evalúa la continuidad o no del integrante del jurado para las próximas entregas.

Por otro lado, la analista de espectáculos Marina Calabró coincidió con esa lectura del panorama de la señal y remarcó: “Es un programa que tiene continuidad, no es que se puede cortar y sacar estos ocho programas ya grabados”. Según explicó, las instancias de la competencia obligan a la emisora a transmitir ese material previamente producido.

Por su parte, el periodista Luis Ventura indicó que las autoridades aguardan la declaración pública anunciada por el artista para definir los pasos a seguir. En ese sentido, destacó que el descargo de Levinton “es clave para que el canal siga creyendo en él en el futuro y ahora”.