Qué pasará con las clases por el viento fuerte que llegó a San Juan

El ingreso de un frente frío provocará un marcado aumento en la intensidad del viento en la provincia de San Juan durante las próximas horas. El pronóstico oficial detalla que en la zona del Gran San Juan se registrarán vientos constantes del sector sur de entre 25 y 35 km/h, con ráfagas severas que alcanzarán los 59 km/h, mientras que en la cordillera rige una alerta amarilla por ráfagas que superarán los 100 km/h.

Ante este escenario meteorológico adverso, el Ministerio de Educación de la provincia no ha emitido ningún comunicado oficial ni declaraciones sobre una posible suspensión de las actividades escolares. Debido al estricto silencio de la cartera educativa y de la Dirección de Protección Civil, el dictado de clases presenciales en todos los niveles y modalidades se mantiene bajo absoluta normalidad en todo el territorio sanjuanino.

La falta de directivas tempranas genera expectativas entre las familias de los alumnos, quienes aguardan precisiones ante la proximidad del horario de entrada del turno tarde. Por el momento, los establecimientos educativos se rigen bajo los cronogramas habituales a la espera de que las autoridades evalúen el impacto real del fenómeno climático en las calles de los departamentos afectados.