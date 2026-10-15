La salida de Telefónica del mercado argentino se encamina a una nueva etapa tras la venta de su filial local a Telecom, una operación acordada en febrero de 2025 por US$1.245 millones. La transacción pone fin a más de tres décadas de presencia de la compañía española en el país, desde los cambios que siguieron a la privatización de Entel en 1990.

Sin embargo, la reorganización no implica que todos los usuarios de Movistar vayan a pasar a Personal. Como condición para aprobar la adquisición, las autoridades de competencia exigieron que Telecom se desprendiera de una parte de los clientes y activos para preservar la competencia en el sector.

Qué pasará con los clientes de Movistar

La operación contempla el traspaso de alrededor de seis millones de usuarios de telefonía móvil y unos 200.000 clientes de internet fijo a Metrotel, la empresa que fue seleccionada para recibir esa cartera. El acuerdo también incluye infraestructura y derechos vinculados a la prestación de los servicios.

El directorio de Telecom aceptó la oferta de Metrotel por US$450 millones, según informó LA NACIÓN el 14 de octubre. Para concretar el traspaso todavía deben instrumentarse los acuerdos definitivos y completarse los pasos regulatorios correspondientes.

Los usuarios que integren esa cartera pasarán a operar bajo la marca Tuenti, que pertenecía a Movistar. De acuerdo con la información publicada por medios nacionales, la migración se realizaría de manera gradual y los clientes no deberían tener que efectuar trámites adicionales ni sufrir interrupciones del servicio durante la transición.

Qué deben tener en cuenta los usuarios

El cambio de operador se desarrollará en etapas. Por eso, los clientes deberán prestar atención a las comunicaciones oficiales que reciban de las compañías y consultar los canales de atención ante cualquier duda sobre su línea, facturación o servicio contratado.

La operación también representa un cambio en el mapa de las telecomunicaciones argentinas. La transferencia de clientes y activos busca evitar que la compra de Telefónica concentre una porción aún mayor del mercado en manos de Telecom, que ya opera con la marca Personal.

Así, la despedida de Telefónica como empresa operadora en Argentina no significa que los servicios desaparezcan de un día para otro, sino que comienza una reorganización que definirá qué compañía atenderá a cada grupo de clientes.