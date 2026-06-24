La situación judicial de Jésica Cirio volvió a quedar en el centro de la escena luego de que distintas investigaciones avanzaran sobre el origen de su patrimonio y sus vínculos con causas que involucran a sus exparejas. Aunque actualmente no existe una condena en su contra, especialistas consultados en el ámbito judicial analizan qué penas podría enfrentar si eventualmente fuera hallada culpable de los delitos que se investigan.

Las hipótesis que aparecen bajo análisis incluyen presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. En caso de comprobarse alguno de estos delitos, las penas previstas por el Código Penal argentino pueden alcanzar varios años de prisión, dependiendo de la participación atribuida, el monto involucrado y las circunstancias agravantes que pudieran acreditarse durante el proceso judicial.

La investigación tomó relevancia pública primero por el denominado "Yategate", que involucró al exfuncionario Martín Insaurralde, y posteriormente por la causa que tiene como principal imputado a su exmarido, el empresario Elías Piccirillo, acusado de haber organizado un falso operativo policial para incriminar a un empresario mediante la supuesta colocación de droga y un arma en su vehículo.

Si bien Cirio no está acusada en el expediente principal que involucra a Piccirillo, los investigadores analizan distintos movimientos patrimoniales y financieros que podrían derivar en nuevas medidas judiciales. Por el momento, la conductora niega haber participado en maniobras ilícitas y sostiene que puede justificar el origen de sus bienes.

Juristas señalan que, en los delitos económicos, las condenas suelen depender de la prueba documental, movimientos bancarios, registros contables y pericias patrimoniales. Por eso, el avance de la causa todavía se encuentra sujeto al resultado de distintas medidas de prueba que continúan desarrollándose.

Mientras tanto, la situación judicial de la modelo sigue siendo observada con atención debido a la repercusión mediática del caso y a los vínculos con investigaciones que involucran millonarios movimientos de dinero. Cualquier eventual condena dependerá de que la Justicia logre acreditar la existencia de delitos y la responsabilidad penal correspondiente, algo que por ahora permanece bajo investigación.