Los viñateros de San Juan y el ministro de Producción, Gustavo Fernández, acordaron volver a reunirse dentro de 15 días. En ese plazo, la Provincia hablará con el Gobierno de Mendoza para evaluar medidas conjuntas para la vitivinicultura. El encuentro de este miércoles 25 de noviembre terminó sin un precio de referencia anunciado para la uva ni nuevas líneas de crédito confirmadas.

En el Centro Cívico, la Federación de Viñateros y la Asociación de Viñateros Independientes de San Juan presentaron sus pedidos al ministro y a su equipo. Plantearon que necesitan financiamiento para afrontar la vendimia, refinanciar deudas bancarias y reconvertir viñedos. También pidieron recuperar controles sobre la elaboración y comercialización del vino y revisar medidas para equilibrar el mercado.

Cómo pagar la cosecha antes de cobrar la uva

La discusión por el precio del kilo de uva llega mientras los productores hacen la cuenta de cuánto les costará levantar la cosecha. Uno de los pedidos es que haya crédito para pagar la recolección y el acarreo hasta la bodega, dos gastos que deben afrontar aunque todavía no hayan cobrado por la venta de la fruta.

Las entidades también solicitaron fondos para capital de trabajo y una vía para refinanciar pasivos bancarios. El primero serviría para sostener los gastos corrientes de la finca. La refinanciación permitiría revisar los plazos de obligaciones que los productores ya tienen con los bancos.

La reconversión de viñedos apunta a un plazo más largo. Cambiar variedades exige invertir antes de que las nuevas plantas entren en producción, por lo que el plazo de devolución de un crédito pesa tanto como el monto. El balance de las entidades dejó las tasas, los montos y los requisitos para una próxima discusión.

Qué controles quieren recuperar los viñateros

Las entidades quieren que la Provincia lleve a Nación el pedido de revisar las facultades de fiscalización del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Entre los puntos planteados figuran la genuinidad del vino, la trazabilidad de los varietales y la posibilidad de verificar que el vino vendido como tinto se elabore con uvas tintas.

Otro tema es el control del vino elaborado a maquila. Bajo ese sistema, el viñatero entrega la uva a una bodega para que la procese y conserva una parte del vino obtenido, según lo pactado. Los productores quieren que el INV vuelva a controlar la titularidad de ese producto.

También plantearon postergar la liberación de los vinos nuevos, es decir, la fecha a partir de la cual pueden salir a la venta. Una modificación de ese calendario incide sobre cuándo entra al mercado el vino de la próxima vendimia mientras todavía se comercializan existencias de la campaña anterior.

Por qué San Juan llevará el planteo a Mendoza

La escala de las dos provincias explica la búsqueda de una respuesta conjunta. Según el INV, en la cosecha 2026 Mendoza produjo unos 13,1 millones de quintales de uva y San Juan, casi 4,1 millones. Entre ambas concentraron cerca del 94% de los 18,4 millones de quintales que se cosecharon en todo el país.

El compromiso que quedó de la reunión fue volver a sentarse después de esas conversaciones. Para los viñateros, la próxima cita será la oportunidad de saber si hay margen para acordar medidas sobre el mercado del vino y si alguno de los pedidos de crédito puede concretarse antes de la cosecha.