Tras los rumores sobre un posible día no laborable luego de la final del domingo, un relevamiento de DIARIO HUARPE reveló posturas fracturadas. Entre quienes ven una oportunidad para celebrar el triunfo y el Día del Amigo, y quienes priorizan la reactivación laboral, la provincia debate cómo encarar el inicio de semana.

La expectativa por la final del domingo no solo se vive en lo deportivo, sino también en lo laboral. Ante el rumor de un feriado el lunes, las opiniones estallaron. "Me parece que estaría buena la idea, sí, yo estoy de receso invernal así que me vendría bien un día extra", comentó un sanjuanino entusiasmado. En esa línea, una mujer sumó esperanza:

"Yo creo que no lo van a decretar, pero debería. Vamos por el 2 a 0".

Para muchos, la seguridad y el festejo sano son claves.

"Sería bueno por ahí por un lado poder disfrutar y todos en familia sanamente, sin problemas, sin disturbios, porque la idea es disfrutar el momento y bueno, pero sanamente, todos disfrutándolo a pleno, eso sería bueno, para mí está bien", analizó un transeúnte.

Otros ven una coincidencia perfecta: "Me parece muy bien porque aparte se va justo con el Día del Amigo y va a ser una locura".

Sin embargo, el sector que prefiere trabajar es igual de contundente.

"No, porque para mí tiene que ser laborable. Todo el domingo para festejar si Dios quiere y qué mejor excusa para salir a trabajar y compartir en el Día del Amigo", señaló una mujer, mientras otra coincidía brevemente: "No me parece".

La realidad de los empleados también pesa en la balanza. "Yo le dije a mi hermano que es mi jefe y no, vamos a trabajar igual, se tiene que trabajar igual sí o sí", relató un joven, mientras que un hombre fue más allá: "Me parece que me da lo mismo si es laborable o no, yo voy a ir a trabajar igual".

Pese a esto, el deseo de estirar la alegría mundialista persiste.

"Sí, tendría que ser feriado, así uno puede festejar mejor, más tranquilo y no tener horario para volver a la casa", pidió una mujer. "Sí, tiene que ser, ya que juega la Selección tiene que ser", acotó otro hombre.

Finalmente, el sentimiento de "feriado de hecho" parece haber ganado terreno desde el miércoles: