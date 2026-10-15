La primavera trae más horas de luz y oportunidades para disfrutar al aire libre, pero también polen, viento y polvo que pueden provocar molestias. En Salud & Bienestar, la doctora Liliana Cáceres, otorrinolaringóloga especialista en fitomedicina, explicó cómo armar un botiquín natural con plantas medicinales y qué precauciones tomar para utilizarlas sin riesgos.

En San Juan, el clima seco y el viento Zonda pueden intensificar la irritación de nariz, garganta, ojos y piel. Alergias, estornudos, tos, sequedad y dificultades para dormir son algunas de las molestias frecuentes. La especialista aclaró que no todas responden a una alergia: el polvo y la falta de humedad también pueden irritar las vías respiratorias.

Plantas para las molestias respiratorias

Entre las opciones que presentó, Cáceres destacó el llantén, una planta común en jardines y espacios verdes. Explicó que sus mucílagos ayudan a proteger las mucosas y que su infusión puede acompañar el tratamiento de irritaciones leves de garganta y tos seca. La malva tiene un uso tradicional similar.

Liliana Cáceres, otorrinolaringóloga especialista en fitomedicina.

También mencionó la manzanilla para molestias leves de garganta, pesadez digestiva y momentos de nerviosismo. Para la tos con flema señaló el tomillo, habitualmente utilizado en infusiones. Sin embargo, advirtió que los aceites esenciales son productos muy concentrados y no deben ingerirse: “Nunca ingerirlos”, remarcó.

Para la digestión, propuso considerar la menta, salvo en personas con reflujo o gastritis, y el jengibre para algunas molestias como las náuseas. Estas preparaciones no reemplazan una evaluación médica cuando los síntomas persisten o empeoran.

Cuidados para la piel y hábitos diarios

La caléndula fue otra de las plantas mencionadas por sus usos tradicionales en irritaciones leves de la piel y picaduras. Sobre el aloe vera, la médica insistió en retirar el látex amarillo de la hoja, que puede resultar irritante, antes de utilizar su gel. Aclaró que el preparado fresco se conserva pocos días en la heladera y que requiere cuidados de higiene.

Para acompañar el cambio de estación recomendó retomar progresivamente la actividad física, beber agua, incorporar frutas y verduras y aprovechar la luz natural de la mañana. En días ventosos o con mucho polen, aconsejó reducir la exposición, proteger ojos y vías respiratorias y, al volver a casa, lavarse la cara, cambiarse de ropa y ducharse si fue necesario.

Los lavados nasales con solución fisiológica también pueden ayudar a retirar partículas y mantener húmeda la mucosa. Ventilar la vivienda y secar ropa al aire libre requieren atención cuando hay viento o abundante polen.

Cáceres cerró con una advertencia: “No es que lo natural sea inocuo”.

Las plantas pueden provocar alergias, interactuar con medicamentos y causar efectos adversos si se usan en exceso. Por eso, recomendó elegir pocas opciones conocidas, consultar antes de utilizarlas y mantener los tratamientos indicados. Ante dificultades respiratorias o síntomas importantes, corresponde buscar atención médica.

Dato

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