Qué posición preocupa más a Scaloni a poco de debutar en el Mundial

El panorama de lesionados en el seleccionado parecía despejarse con la evolución de Dibu Martínez y Leandro Paredes. Sin embargo, la noticia pasó por dos nuevos integrantes del plantel que encendieron las alarmas. Se trata de Nicolás Tagliafico y Nicolás González, sobre quienes se informó que en principio no corren riesgo de participar en la cita mundialista.

El defensor arrastra una lesión muscular que lo quitó de la titularidad para el debut contra Argelia. El inconveniente se localiza en el sóleo a raíz del amistoso con Honduras en el que fue titular. Por este motivo, el jugador no fue de la partida ante Islandia y quedó fuera del banco de suplentes.

Por su parte, el extremo padece una sobrecarga que genera incertidumbre porque ya había llegado a Estados Unidos entre algodones por un desgarro. El futbolista zurdo sumó minutos contra Islandia tras esa lesión pero terminó tocado. Aunque se trataría solo de una contractura, representa un problema para el entrenador.

Con este escenario, Lionel Scaloni tendrá dificultades para armar el costado izquierdo, especialmente en la zona del fondo. Ante la ausencia de Tagliafico frente a los africanos, el equipo no cuenta con otro lateral izquierdo natural. Una alternativa es Facundo Medina, quien originalmente es zaguero y actúa como stopper en el fútbol francés. Si bien puede desempeñarse allí, posee características menos ofensivas que el defensor surgido en Banfield.

González era una de las opciones en ese sector si el técnico decidía plantar un 11 más audaz. Aunque es extremo, ha sido utilizado en esa posición durante el ciclo actual. Finalmente queda en el plantel Valentín Barco, que hoy es pensado como volante en su club de Europa, pero en sus comienzos se desempeñaba como marcador de punta.